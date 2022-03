सोलन: प्रदेश के हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल बनाने वाले उद्योगों को जारी होने वाले लाइसेंस में बदलाव किया (Change in license of industries)गया है.अब इन उद्योगों को लाइसेंस प्रदेश सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने लिखित आदेशों को जारी कर दिया. प्रदेश के इन उद्योगों को प्रदेश से मिले लाइसेंस के डाटा को केंद्र सरकार के एफएसएसएआई पोर्टल में स्थानांतरित करने के लिए कहा है. शुक्रवार को इसको लेकर प्रदेश के सभी उद्योगों के साथ कार्यशाला आयोजित (Workshop on Industries in Solan)की गई.



जानकारी के अनुसार हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल बनाने वाले उद्योगों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से लाइसेंस दिया जाता था. इसमें दो मीट्रिक टन उत्पादन करने वाले उद्योग शामिल थे,जबकि इससे अधिक उत्पादन करने वाले उद्योगों को केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता था. उद्योगों के मालिकों को काई भी समस्या आती थी तो वह जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर जानकारी लेते थे, लेकिन केंद्र सरकार के जारी नए फरमान जारी कर दिए. फरमान के अनुसार हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल बनाने वाले सभी उद्योगों को केंद्र सरकार ही लाइसेंस जारी करेगी.

वीडियो

जिसके बाद लाइसेंस को राज्य से केंद्र में बदलने के लिए कहा है. यही नहीं लाइसेंस के बदलाव के लिए 31 मार्च तक बदलने का समय दिया गया.हालांकि, बदलाव करने के लिए उद्योगों को फॉसकॉज के माध्यम से ही पंजीकरण करना होगा. इसके बाद उद्योगों को पुन: लाइसेंस जारी होंगे. उधर, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तकनीकी सहायक निदेशक डॉ.सि विनोतकुमार ने बताया कि एफएसएसएआई के आदेशों के अनुसार हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल के राज्य लाइसेंस को केंद्र लाइसेंस में बदला जा रहा है. लाइसेंस को बदलाव में आ रही दिक्कतों को निपटाया भी जा रहा है.जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एलडी ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है. प्रदेश की ओर से जारी किए गए लाइसेंस को केंद्र लाइसेंस में बदलने का कार्य शुरू किया गया. शुक्रवार को प्रदेश के सभी उद्योगों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई.

ये भी पढे़ं :जनता का फैसला सर्वोपरि, लेकिन हिमाचल की राजनीति अन्य राज्यों से हटकर: विक्रमादित्य सिंह