सोलन: शहर के दोहरी दीवार में एक ट्रक चालक की हार्ट अटैक(heart attack to driver in solan) आने से बीती रात मौत हो (Truck driver died of heart attack)गई. पुलिस को इसकी सूचना स्थानीय लोगों व 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने दी. वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया . पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति की हार्ट अटैक आने से मौत हुई. एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को सुबह 108 एम्बुलेंस सेवा व स्थानीय लोगों के माध्यम से जानकारी मिली की एक शव दोहरी दीवार के पास ट्रक के बाहर पड़ा हुआ ,जिस पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि व्यक्ति का नाम किशन लाल है. मृतक की उम्र 54 साल और वह कायलर सोलन का रहने वाला है.

उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति देवठी से ट्रक में रेती लेकर सोलन की तरफ आ रहा था और दोहरी दीवार के पास पार्किंग में ट्रक लगाने के बाद व्यक्ति ट्रक से बाहर उतरा था और उसी दौरान उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पोस्टमार्टम किया गया. जहां पर डॉक्टरों ने मृत व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि ट्रक के बाहर मृतक के जूते और फोन मिला , जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया है. उन्होंने कहा कि परिजनों को शव सौंपने के बाद पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है.

