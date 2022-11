करसोग विधानसभा सीट: भाजपा के दीपराज और कांग्रेस के महेश राज के बीच टक्कर, दोनों पहली बार आजमा रहे भाग्य

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. करसोग विधानसभा सीट की बात करें तो यहां इस बार 76.53 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट कांग्रेस प्रत्याशी महेश राज और भाजपा प्रत्याशी दीपराज चुनावी मैदान में हैं. (Karsog Assembly constituency) (Deepraj vs Mahesh Raj) (Himachal Assembly Election 2022 Result)

HIMACHAL: जनता तोड़ती रही है कद्दावर नेताओं का गुरूर, कैबिनेट मंत्री हैं तो गारंटी नहीं कि चुनाव जीतेंगे जरूर

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी. हालांकि हिमाचल में इन दिनों हर तरफ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं. भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दल जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनार्दन जनता ही है. देवभूमि के चुनावी रण में नेता बेशक अपनी जीत पक्की बता रहे हैं, परंतु यहां के वोटर्स ने बड़े-बड़े नेताओं का गुरूर तोड़ा है. (Himachal Election 2022 Result) (Politics in Himachal) (People break pride of strong leaders in Himachal)

12 साल से पुजारी बनकर हरियाणा में रह रहा था मंडी का ब्रह्मप्रकाश, गुरुग्राम पुलिस ने दबोचा

मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के नशा तस्कर को गिरफ्तार (drug smuggler arrested in gurugram) किया है. नशा तस्कर 12 साल से गुरुग्राम में पुजारी बनकर रह रहा था.

नाम बड़े दर्शन छोटे! यही हाल हैं हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के, दर-दर की ठोकरें खाते हैं मरीज

आईजीएमसी में कैजुअल्टी में मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य सेवा लिए मरीज परेशान हैं. आपातकालीन वार्ड में कंसलटेंट डॉक्टर ड्यूटी देने से कतरा रहे हैं. रेडियोलॉजी विभाग रामभरोसे चल रहा है. आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉ. सीता ठाकुर के मुताबिक अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है. कंसलटेंट सीमित हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है. (Health Services in IGMC)

सरकारी शिक्षक की अनूठी पहल, गणित का भय दूर करने के लिए शुरू की मोबाइल रामानुजन मैथ्स लैब

इंदौरा उपमंडल में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोहटली के गणित प्रवक्ता विजय कुमार ने गणित विषय में बच्चों की रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल रामानुजन मैथ्स लैब की शुरुआत की है. डीसी कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने हरी झंडी दिखाई है. (Ramanujan Maths Lab)

HP Election 2022: हिमाचल में 6,426 दिव्यांगों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान

हिमाचल में 8 दिसंबर को विधानसभा के नतीजे आने हैं. इस बार निर्वाचन आयोग ने में 6,426 दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है. पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बाग पशोग पंचायत के सेर-भराल गांव के ओम प्रकाश (50) ने 11 साल अपना वोट डालने में कामयाब रहे.

हिमाचल में भाजपा अपने बूते बनाएगी सरकार, दूसरों के विधायकों की जरूरत नहीं: रणधीर शर्मा

भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उसे किसी अन्य दल के विधायकों की जरूरत नहीं है. (Randhir Sharma on Congress)

कांग्रेस ने सुंदरनगर में EVM की निगरानी के लिए लगाया तंबू, कही ये बात

कांग्रेस ने सुंदरनगर में ईवीएम की निगरानी के लिए तंबू लगाया है. ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने संदेह जताया है. हालांकि, निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि ईवीएम की सुरक्षा मुस्तैदी के साथ की जा रही है.

हिमाचल में आज भी रहेगा मौसम साफ, देश में ऐसा रहेगा WEATHER

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, उत्तरी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है ,जबकि लक्षद्वीप में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 26 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal)

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें- Indora Assembly Seat: अपनी सीट बचा पाएंगी रीता धीमान या मलेंद्र राजन देंगे झटका!