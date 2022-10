हिमाचल प्रदेश में लगेगा उत्तराखंड के नेताओं का जमावड़ा

हिमाचल प्रदेश में चुनाव (Himachal assembly elections) की तारीख का ऐलान होने के बाद उत्तराखंड के नेताओं का भी पड़ोसी राज्य हिमाचल में जमावड़ा लगने जा रहा है. भाजपा पहले ही अपने ऐसे नेताओं का नाम जारी कर चुकी है, जो हिमाचल चुनाव में प्रचार करते दिखाई देंगे. वहीं अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के नेताओं को चुनावी रण के प्रचार में उतारने जा रही है.

Diwali 2022: दिवाली के दिन उल्लू दिखाई देना बेहद शुभ, ऐसे करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न

दिवाली के दिन उल्लू दिखाई देना शुभ माना जाता है. उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन होता है ऐसे में कहा जाता है कि दिवाली के दिन जिसे उल्लू दिखाई दे उस पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है. (Is seeing owl on Diwali auspicious)

हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, लाहौल-स्पीति में न्यूनतम तापमान 1 तो किन्नौर में 2 डिग्री सेल्सियस

मौसम विभाग के अनुसार, पूरे देश से दक्षिण-पश्चिम मानसून के जल्द ही विदा होने के लिए स्थितियां अनुकूल बनती जा रही हैं. अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, तटीय कर्नाटक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. (India Weather Forecast) (Weather Update Himachal)

Diwali 2022: दीपावली पर जानें कैसे करें पूजा, क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

इस साल प्रकाश का पर्व दीपावली का त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. जिसका हर किसी को इंतजार रहता है. दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश, कुबेर और माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है. तो चलिए जानते हैं इस दीपावली पर किस शुभ-मुहूर्त में करें लक्ष्मी-गणेश की पूजा और पूजा से जुड़ी जानकारियां. साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर शुभ मुहूर्त में ही पूजा क्यों करते हैं... (Diwali festival 2022) (Diwali 2022 shubh muhurat) (Diwali puja vidhi)

दीपावली 2022 का राशिफल: जानें किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, किस राशि के खुल सकते हैं किस्मत के दरवाजे

सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली पर्व को माना जाता है. इस साल दीपावली का पर्व सोमवार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य दीप कुमार से दीपावली का राशियों पर प्रभाव और किस तरह की स्थिति बन रही है. (HOROSCOPE FOR DIWALI 2022) (Effect of Diwali on zodiac signs) (Diwali Horoscope 2022) (Deepawali 2022) (Diwali 2022) (Horoscope of Diwali 2022)

दीपावली 2022: सिर्फ इतना सा है ग्रीन और सामान्य पटाखों में अंतर, जानिए

दीपावली 2022 को लेकर राज्य सरकार की ओर से हर बार पटाखों को लेकर हिदायत दी जाती है. इसके साथ ही ग्रीन पटाखों पर बल दिया जाता है. लेकिन ये जानना आपके लिए भी जरूरी है कि ग्रीन और सामान्य पटाखों में अंतर क्या होता है. (difference between green and normal crackers) (crackers Diwali Festival) (What is green crackers) (green Diwali Festival 2022)

जिनकी अपनी गारंटी गोल उनके बहकावे में नहीं आने वाला हिमाचल: CM जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को सराज के केयोलीधार में आयोजित एससी मोर्चा के कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि शिरकत (CM Jairam in Keilodhar of Mandi) की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए टिप्स भी दिए.

Himachal Election 2022: डैमेज कंट्रोल के लिए नड्डा ने घर बुलाए मंडल अधिकारी, दिया जीत का मंत्र

हिमाचल में जैसे-जैसे चुनावी बिसात आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे भाजपा-कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ रही है. भाजपा की बात करें तो बागियों को मनाने के लिए पार्टी के आला नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इसी कड़ी में बिलासपुर में बागियों को मनाने के लिए जेपी नड्डा इन दिनों बिलासपुर दौरे पर हैं. रविवार को जेपी नड्डा ने अपने घर पर जिले के सभी मंडलों के भाजपा पदाधिकारियों को बुलाया और उनके साथ बातचीत (BJP Workers meeting at JP Nadda House) की. इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी दिया.

हिमाचल के इन MLAs पर सबसे ज्यादा देनदारी, शीर्ष 10 विधायकों के नाम

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कई ऐसे विधायकों ने नामांकन किया है, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की देनदारी है. देनदारी में सबसे ऊपर नाम है शिमला की चौपाल विधानसभा सीट से विधायक बलवीर सिंह वर्मा का. जिनके ऊपर 26 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है.

