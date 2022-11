BSP को मौका दे हिमाचल की जनता, भाजपा कर रही केवल शोषण: मायावती

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में अब बीएसपी की एंट्री भी हो गई है. रविवार को सोलन जिले के बद्दी विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जनसभा को संबोधित (Mayawati Rally in Baddi) किया. इस दौरान मायावती ने प्रदेश की भाजपा सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीएसपी को वोट देने की अपील की. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बीते 3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ऐसा रहा है बीजेपी-कांग्रेस का प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में किस पार्टी का कितना दबदबा रहा है और कौन सी पार्टी जनता के वोट खींचने में आगे रही है, इस बारे में आज के आर्टिकल में आपको जानकारी देंगे....(Himachal Lok Sabha Election) (Himachal Assembly Election)

हमीरपुर विधानसभा सीट: आजाद प्रत्याशी आशीष शर्मा ने जारी किया मेनिफेस्टो, OPS का समर्थन

हमीरपुर विधानसभा सीट से आजाद प्रत्याशी आशीष शर्मा ने अणु कलां व बल्ह पंचायत में अपना चुनावी मेनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के साथ-साथ ग्रामीण तबके का भी विशेष ख्याल रखा है. आशीष शर्मा ने ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन किया है. (Independent candidate Ashish Sharma)

बिलासपुर में अजय भट्ट और मल्लिका नड्डा ने की जनसभा, कहा- कांग्रेस से हुआ लोगों का मोहभंग

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी है. रविवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जमवाल के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया. उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी डॉ. मल्लिका नड्डा ने भी बीजेपी पक्ष में वोट करने की अपील की. (Bilaspur Sadar assembly seat )

महिला वोट पर बीजेपी का फोकस, स्कूटी, साइकिल, 33% नौकरियों में आरक्षण, मुफ्त गैस सिलिंडर का वादा

BJP Manifesto HP Election: हिमाचल में भाजपा ने महिला वोटर पर ज्यादा फोक्स किया है. हिमाचल में तकरीबन पचास फीसदी वोटर महिलाएं हैं, ऐसे में बीजेपी महिलाओं के लिए स्त्री शक्ति संकल्प नाम से अलग से घोषणा पत्र लाया है.

जहां से MLA बने नड्डा, वहीं पर बगावत झेल रही BJP, हिमाचल में 17 सीटों पर बागियों ने मुकाबले को बनाया तिकोना

हिमाचल प्रदेश में बागी हुए प्रत्याशी चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं. कुछ सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती है. बागी हुए नेताओं ने मुकाबला तिकोना बना दिया है. किन सीटों में बागी देंगे कड़ी टक्कर जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(HP Election 2022) (Rebel candidates of BJP in Himachal) (Rebel candidates of Congress in Himachal) (rebel candidates in himachal)

भाजपा का दावा हमने खत्म किया तेरी टोपी, मेरी टोपी का रिवाज, ऐसी है हिमाचल में टोपियों की राजनीति

हिमाचल में टोपी की सियासत और हिमाचल की राजनीति में क्षेत्रवाद हमेशा से रहा है. हिमाचल की सियासत में टोपी के क्या मायने हैं और आखिर क्षेत्रवाद को लेकर किस तरह की राजनीति हिमाचल में होती है, इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे....(Politics on Himachali Cap) (Topi politics in himachal) (Upper and Lower Himachal Politics)

हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होना तय, कांग्रेस की बनेगी सरकार, युवाओं को मिलेगा रोजगार: सुधीर शर्मा

धर्मशाला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार बदलेगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी. और क्या बोले सुधीर शर्मा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Sudhir Sharma Target BJP)

कुलदीप राठौर ने भाजपा को बताया किसान बागवान विरोधी, हिमाचल में कांग्रेस की जीत का दावा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को 6 दिन शेष रह गए हैं. ऐसे में उम्मीदवार दिन रात प्रचार में जुटे हैं. शिमला के ठियोग से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर शनिवार देर रात तक मत्याना क्षेत्र में जनसभाएं करते नजर आए. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. (Kuldeep Rathore Rally in Theog) (Kuldeep Rathore on BJP)

हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में उद्योग सचिव को जारी किया नोटिस

अवैध खनन से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिव उद्योग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निदेशक उद्योग, प्रदेश भूवैज्ञानिक, उपायुक्त हमीरपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कैलाश स्टोन क्रशर से भी जवाब तलब किया है. (illegalmining in Himachal) (HC on illegalmining in Himachal) (Himachal Pradesh High Court )