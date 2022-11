रक्षा मंत्री की जनसभा में पीओके चाहिए के लगे नारे, राजनाथ बोले- धैर्य रखें

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचार लागतार प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं. कांगड़ा के जयसिंहपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में हिमाचल का अहम योगदान रहा है. इस दौरान राजनाथ सिंह की रैली में पीओके चाहिए की मांग उठने लगी. इसके बाद राजनाथ ने कहा कि धैर्य रखिए. (Rajnath singh rally in Himachal) (himachal assembly election 2022)

वीरभद्र सरकार ने बंद की थी OPS, अब उसी के नाम पर वोट मांग रहे कांग्रेसी: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लंबलू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने वर्ष 2003 में हिमाचल में ओपीएस को खत्म कर दिया था आज कांग्रेस नेता उसी ओपीएस के नाम पर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं. कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा (Jairam Thakur on old pension scheme) रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

अब पीएम की रैली के बाद संडे को जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र, OPS पर मोदी के संकेत का इंतजार

पांच नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोलन के ठोडो ग्राउंड और मंडी के सुंदरनगर में रैली है. ऐसे में भाजपा विचार कर रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद उपजी सियासी परिस्थितियों के अनुरूप ही अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाए. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी इंतजार करना ठीक रहेगा. संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल चुनाव के संदर्भ में कोई बड़ा ऐलान करें या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई संकेत करें.

HP Election: हिमाचल में दलबदल का दौर जारी, रोहिणी चौधरी और हरीराम चौधरी कांग्रेस में शामिल

हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर जारी है. जिला परिषद कुल्लू की पूर्व अध्यक्ष रोहिणी चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं. साथ ही भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष हरीराम चौधरी ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. (himachal assembly election 2022) (Himachal Pradesh Election 2022).

न सड़क न बस, वीरभद्र सरकार में पावरफुल मंत्री रहे रामलाल ठाकुर की गृह पंचायत के हैं ये हाल

विधायक या मंत्री बनने के बाद नेता अकसर अपने क्षेत्र की अनदेखी करते हैं. लेकिन जब वोट मांगने का समय आता है, तब इन्हीं नेताओं को घर-घर दस्तक देनी पड़ती है. वहीं, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र (Naina Devi Assembly Constituency) के वर्तमान विधायक ठाकुर रामलाल की गृह पंचायत घ्याल के डाबर गांव की जनता ने भी विधायक पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं. यहां आज भी सड़क की सुविधा नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि वे विधायक को इस बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

मनाली में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, नाले में मिली बच्ची

मनाली में 2 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया (Two year old girl raped in Manali) है. जहां अंधेरे में सियाल नाले के पास बच्ची मिली है. बच्ची का इलाज कुल्लू अस्पताल में चल रहा है. वहीं, मनाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

डलहौजी में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा, कहा- बड़े परिवार में पलने वाले नहीं जान सकते आम आदमी की तकलीफ

चंबा के डलहौजी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी डीएस ठाकुर के पक्ष में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा. (JP Nadda election campaign rally in Himachal) (JP Nadda attacks on congress in Dalhousie).

Rajnath Singh rally in Himachal: सोलन में राजनाथ सिंह की हुंकार, बोले- कांग्रेस सरकार में रहा भ्रष्टाचार का बोलबाला

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र जनसभा को संबोधित किया. राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां मैं किसी पार्टी को गाली देने नहीं आया हूं. उन्होंने कहा कि राजानीति में नेताओं का फैसला जनता करती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस भ्रष्टाचार का बोलबाला था, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसपर लगाम लगाया है. (Rajnath Singh attacks on congress)

राजस्थान का बेड़ा गर्क कर हिमाचल पर ज्ञान न बांटे कांग्रेस के नेता: अनुराग ठाकुर

चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आए कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों ही इंजन सीज होने वाले (Anurag thakur on Sachin pilot) हैं. कांग्रेस नेता सचिन पायलट को उस पर ज्यादा बात करनी चाहिए. 4 साल तक कांग्रेस की आपसी खींचतान की वजह से राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया है. पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: 122 साल के 8 मतदाता करेंगे मतदान, 1352 मतदाता शतकवीर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार 122 साल के 8 मतदाता मत का उपयोग करेंगे. वहीं, 1352 मतदाता 100 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं. कुल 52.92 लाख से ज्यादा वोटर मत कर सरकार चुनेंगे. (Himachal Assembly Election 2022).