मासूम किरण की मौत पर भड़के कुलदीप पठानिया, जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर कही ये बात

हमीरपुर कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने तीन साल की मासूम किरण की दर्दनाक मौत मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि बड़े आदमी का कुत्ता मरा होता तो वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचते इंसान की बच्ची मरी तो किसी के पास समय नहीं है.

नाहन बाजार में तीन विभागों की संयुक्त छापामारी, दुकानों पर काम करते मिले इतने बच्चे

नाहन के मुख्य बाजार में चाइल्ड लाइन, श्रम विभाग व पुलिस विभाग ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान 18 वर्ष से कम आयु के काम करते हुए 3 बच्चे मिले. जिनकी चाइल्ड लाइन टीम ने काउंसलिंग की. पढ़ें पूरी खबर...(labour department raid in Nahan) (childline raid in Nahan)

हिमाचल में पहाड़ों का रोमांच हर साल लील रहा कई जिंदगियां, जानकारी न होने से लापता हो रहे ट्रेकर

कुल्लू-मनाली सहित लाहौल-स्पीति भी ट्रेकर की पहली पसंद रही है. मगर डेढ़ दशक में कई देशी-विदेशी ट्रेकर जान गंवा चुके हैं. सैकड़ों देशी-विदेशी ट्रेकर पहाड़ों में ऐसे गुम हुए कि आज तक उनका कोई पता नहीं चला है. प्रशासन ने ट्रेकर्स से आग्रह है किया है कि वे दिशानिर्देशों का पालन करें.निर्धारित समय में ही पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से अनुभवी गाइड के साथ ट्रेकिंग पर जाएं. (Trekkers missing in Himachal)

Shri Naina Devi Ji Seat: रणधीर शर्मा और राम लाल ठाकुर के बीच मुकाबला, आखिर कौन मारेगा बाजी ?

12 नवंबर को हुई वोटिंग में श्री नैना देवी सीट पर 82.10 % मतदान हुआ है. इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है. खैर 8 दिसंबर को पता चल जाएगा की कौन बाजी मारता है. पढ़ें पूरी खबर...(Shri Naina Devi Ji Assembly Seat)

Jaswan Paragpur Seat: 10 साल बाद कांग्रेस करेगी कमाल या बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक?

कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर सीट में एक तरफ मंत्री बिक्रम सिंह बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं तो उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार सुरिंदर सिंह मनकोटिया हैं. इस सीट पर ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा है. साल 2017 में बिक्रम सिंह ने जीत हासिल की थी. जानें सीट का इतिहास..

किन्नौर की पहाड़ियों पर अब नहीं कर सकेंगे ट्रैकिंग, बर्फबारी के बाद लगा प्रतिबंध

किन्नौर प्रशासन ने जिले की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया है. अधिक बर्फबारी के कारण यह फैसला लिया गया है. जिला पर्यटन अधिकारी शशांक गुप्ता ने कहा कि सभी पर्यटक जिले के निचले क्षेत्रों मे घूम सकते हैं. (Trekking In Kinnaur)

घुमारवीं में पुल से प्रवासी व्यक्ति ने लगाई छलांग, मौके पर मौत

सीर खड्ड पुल से एक प्रवासी ने शनिवार सुबह छलांग लगा दी. जिसकी मौके पर ही मौत हो गई. शनिवार सुबह मृतक ने सीर खड्ड पुल के पास अपने बेटे को साइड में खड़ा किया और फिर पुल से छलांग लगा दी. (Man commits suicide in Ghumarwin). पढ़ें पूरा मामला....

करसोग में खाद संकट: 4 हजार बैग की डिमांड भेजी, मिले सिर्फ 600 बैग

जिला मंडी के करसोग में खाद का संकट चल रहा है. जिससे किसानों की चिंताए बढ़ गई है. ऐसे में ममलेश्वर महादेव युवक मंडल के प्रधान युवराज ठाकुर ने सरकार से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि किसान समय पर बिजाई का काम शुरू कर सके. (Fertilizer crisis in Karsog) (Mamleshwar Mahadev Yuvak Mandal)

CM जयराम ने केंद्र से कहा: सेब पैकेजिंग मैटेरियल पर घटाई जाए GST, आयात शुल्क बढ़े

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बजट पूर्व बैठक में शामिल (CM Jairam attended the Pre Budget meeting) हुए. जहां उन्होंने केंद्र के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखा. मुख्यमंत्री ने सेब आयात शुल्क बढ़ाने के साथ ही सेब व अन्य फलों के पैकेजिंग मैटेरियल पर जीएसटी घटाने का भी आग्रह केंद्र से किया. पढ़ें पूरी खबर...

ऊना: शिक्षिका ने 7 साल के बच्चे की बेरहमी से की पिटाई, बाद में माफी मांग कर जान छुड़ाई

ऊना के हरोली उपमंडल के तहत एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका ने 7 साल के दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले नन्हें से बच्चे की पिटाई कर (Teacher beat up a 7 year old boy in Una) दी. बच्चे की पिटाई इस कदर की गई है कि उसकी दोनों टांगों पर अभी भी डंडे के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. बहरहाल शिक्षिका ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग कर मामले में अपनी जान बचा ली है. पढे़ं पूरी खबर...