सिरमौर में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आई बाइक, एक की मौत, दूसरा गंभीर

सिरमौर जिले के दनोई पुल के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बाइक सवार की मौत हो गई. वहीं, एक घायल हो गया. जिसका इलाज नाहन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. (One person died due to stone falling)

Molestation case in Bhuntar: युवती से छेड़छाड़ करता था युवक, मां ने दर्ज करवाई शिकायत

हिमाचल के भुंतर में एक युवक पर एक महिला ने बेटी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. महिला ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. भुंतर पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. (Molestation case in Bhuntar) (Girl moleste by youth in Bhuntar)

CHAMBA: भरमौर के गरोला स्थित नाले में लाल पोटली में बंधी मिलीं मूर्तियां, छानबीन में जुटा प्रशासन

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर विधानसभा इलाके के गरोला स्थित नाले में लाल पोटली में एक दर्जन से अधिक मूर्तियां बंधी मिली हैं. जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई है. वहीं, सुचना मिलने पर एसएचओ भरमौर की अगुवाई में एक दल मौके पर पहुंच गया है. (One Dozen Idols found in Bharmour) (Idols found in Bharmour tied in a red cloth)

किन्नौर के पानवी में दो मंजिला मकान जलकर राख, सीएम जयराम ने जताया दुख

किन्नौर के पानवी गांव में दो मंजिला मकान जलकर राख हो गया. सीएम जयराम ने इस घटना पर दुख जताया है. (Kinnaur house caught fire)

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला: मक्की की रोटी और सरसों के साग का लुत्फ उठा रहे लोग

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में सरसों का साग और मक्की की रोटी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं, इसके अलाव कोदे की रोटी का स्वाद भी लोग उठा रहे हैं. (Sarson ka saag And Makki ki Roti) (International Lavi Fair in Rampur)

MANDI: सौरभ कुमार ने तैयार किया थर्ड आई मॉडल, दृष्टि बाधित, बहरे और लाठी के सहारे चलने वालों के लिए लाभकारी

जिला मंडी के जोगिंदरनगर के छात्र सौरभ कुमार ने गर्ल्स स्कूल मंडी में क्लस्टर साइंस प्रदर्शनी में एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो दृष्टि बाधित लोगों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा. उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों के लिए थर्ड आई मॉडल तैयार किया है. यही नहीं यह मॉडल बहरे और लाठी के सहारे चलने वालों के लिए भी फायदेमंद है. (Saurabh Kumar made third eye model) (Cluster Science Exhibition at Girls School Mandi )

HAMIRPUR: HRTC के बड़े अधिकारी के परिवार पर महिला शिक्षक से मारपीट और धमकी देने का आरोप

हमीरपुर जिले में एक महिला शिक्षक ने एचआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के परिवार पर मारपीट और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित महिला शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने एचआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी, बेटा और बेटी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही दूसरे पक्ष ने भी महिला शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. (Female teacher assaulted in Hamirpur) (SP Hamirpur on Female teacher threatened)

नई सरकार को कुर्सी संभालते ही सबसे पहले लेना पड़ेगा कर्ज, वेतन और पेंशन देने के पड़ेंगे लाले

हिमाचल में जयराम सरकार चाहे रिवाज बदलने में कामयाब रहे या फिर कांग्रेस ताज बदलने में, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही हिमाचल की गाड़ी चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ेगा. हिमाचल सरकार की इस वित्त वर्ष की लोन लिमिट 9700 करोड़ रुपए है, इसमें से 7000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है. दिसंबर महीने में एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज और लेना पड़ेगा. (Himachal new government will take loan)

रामपुर बुशहर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

शिमला में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की जानकारी दी है.

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में आकर्षण का केंद्र बना किन्नौरी मफलर, कीमत 25 हजार

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में कन्नौरी मफलर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. किन्नौर के एक व्यापारी ने बताया कि इस मफलर को तैयार करने में लगभग 25 दिन का समय लगता है.