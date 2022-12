नेता के रूप में नहीं हमीरपुर के बेटे के रूप में करूंगा काम: MLA आशीष शर्मा

हमीरपुर सीट से नवनिर्वाचित आजाद विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया है. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में नवनिर्वाचित विधायक आशीष शर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाया है. (Ashish Sharma on Lok Sabha Elections)

जेपी नड्डा पहुंचे बिलासपुर, पारिवारिक कार्यक्रम में होंगे शामिल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार अपने घर बिलासपुर शुक्रवार रात को पहुंचे. नड्डा यहां दो दिन पारिवारिक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे. (bjp national president reached bilaspur)

गेयटी थिएटर में आजादी का अमृत महोत्सव: जश्न.ए.अदब सांस्कृतिक कारवां विरासत का आयोजन

शिमला के गेयटी थिएटर में 2 दिवसीय जश्न.ए.अदब कल्चरल सांस्कृतिक कारवां विरासत का आयोजन शुक्रवार को शुरू हुआ. इस दौरान अभिनेत्री दिव्या दत्ता की किताबों पर चर्चा की गई. कार्यक्रम का शुभारंभ पदम श्री प्रो. अशोक चक्रधर और कुंवर रंजीत चौहान ने किया. (Amrit Mahotsav of Independence)

भाजपा में अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़, सेशन से पहले होगा विधायक दल के नेता का चयन

प्रदेश भाजपा में अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष के लिए सुलह विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने वाले विपिन सिंह परमार और ऊना में चुनाव जीते सतपाल सत्ती का नाम सबसे आगे चल रहा है. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में इंदु गोस्वामी से लेकर रंधीर शर्मा का नाम चल रहा है. (Vipin Singh Parmar name for Leader of Opposition)

अडानी समूह को सरकार का नोटिस, हिमाचल के दोनों प्लांट बंद करने का कारण पूछा

एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लाटं बंद करने को लेकर सरकार ने अडानी समूह से जवाब मांगा है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक के बाद सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी किया (Himachal Government sent a notice to Adani group) है. सरकार ने कंपनी से पूछा है कि बिना पूर्व सूचना के अचानक प्लांट बंद करने का एक तरफा फैसला नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने के लिए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

पांवटा में ट्रांसफार्मर में लगी आग, वार्ड नंबर 10 देवी नगर का है मामला

जिला सिरमौर के पांवटा के वार्ड नंबर 10 देवी नगर में ट्रांसफार्मर में शुक्रवार की रात अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मियों ने बिजली आपूर्ति बंद कर आग पर काबू पाया. (Transformer caught fire in Paonta) (Fire incident in Paonta)

अयोग्य उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं बुला सकेगा अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपी सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अयोग्य उम्मीदवारों को भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाए जाने को गलत ठहराया है. (Himachal High court)

कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर ही हो सकेगा टूरिस्ट व्हीकल का प्रयोग, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High court) ने आदेश जारी किए हैं कि टूरिस्ट गाड़ी का इस्तेमाल केवल कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर ही किया जा सकता है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने आरटीओ सोलन द्वारा टूरिस्ट वोल्वो बस को स्टेज कैरिज के तौर पर चलाने के कारण जब्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश जारी किए हैं.

भारत जोड़ो यात्रा: हिमाचल से राजस्थान गए कांग्रेसी नेताओं की बस पिकअप से भिड़ी, दो की मौत, 10 घायल

राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस लौट रहे हिमाचल प्रदेश (Himachal Congress leaders Bus collided with pickup) के कांग्रेस पदाधिकारियों की बस हादसे का शिकार हो गई. कांग्रेसियों की बस एक पिकअप से भिड़ गए. घटना में पिकअप सवार दो की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 10 कांग्रेस पदाधिकारी घायल हो गए हैं. सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया.

हिमाचल में क्रिसमस तक बर्फबारी की संभावना, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम

आने वाले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी.वहीं, हिमाचल प्रदेश में ठंड का जोर बढ़ने लगा है, लेकिन राजधानी शिमला सहित प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा. (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL PRADESH)

