मंडी में 291 ग्राम चरस के साथ 24 वर्षीय युवक गिरफ्तार, जल्द कोर्ट में होगी पेशी

मंडी के बल्ह में पुलिस ने पैदल जा रहे एक 24 वर्षीय युवक को 291 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया (Police caught Charas in Mandi) है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मंडी: दोपहर 12 बजे के करीब चंडीगढ़-मनाली NH खुलने की उम्मीद, 4 मील के पास देर रात हुआ था भूस्खलन

चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाइवे शुक्रवार (Landslide on Chandigarh Manali NH in Mandi) देर रात मंडी जिले के चार मील के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है. वहीं, जिला प्रशासन ने मलवा हटाने के लिए यहां मशीनरी तैनात कर दी है. दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे के वाहनों की आवाजाही के लिए खुलने की उम्मीद है.

कांग्रेस मुक्त हिमाचल की बात करने वाले भाजपाइयों से मुक्त हुए प्रदेश के 4 जिले: राजेंद्र राणा

कांग्रेस मुक्त हिमाचल की बात करने वाले भाजपाइयों से आज प्रदेश के चार जिले मुक्त हो (Himachal Congress leader Rajinder rana) गए है. जो लोग रिवाज बदलने की बात करते थे, आज उन्हीं की सरकार बदल गई है. ये बात कांग्रेस नेता एवं सुजानपुर से तीसरी बार जीत कर विधायक बने राजेन्द्र राणा ने कही है.

सैंज में कॉलेज भवन के निर्माण कार्य पर मंडराया खतरा, नींव के डंगे में आई है दरार

सैंज घाटी के मुख्यालय में बन रहे कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन भवन के नींव के डंगे में दरार आ चुकी है जिसके चलते कभी भी यह हिस्सा ढह सकता है. ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है यहां से गुजरने का अन्य कोई रास्ता भी नहीं है. ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है. (Construction work of college building in Sainj).

भाजपा का सियासी अस्त्र हमीरपुर में बना पॉलिटिकल सुसाइड, जिले में परिवारवाद से जनता जनार्दन की तौबा

भाजपा परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को हमेशा ही घेरती नजर आई है. भाजपा लंबे समय से परिवारवाद के सियासी अस्त्र को कांग्रेस के खिलाफ चुनावों में अक्सर प्रयोग करती है, लेकिन हमीरपुर जिले में सियासी अस्त्र ही भाजपा के लिए पॉलिटिकल सुसाइड बना. यही वजह रही कि जिले में सत्तारूढ़ भाजपा दल अपना खाता भी नहीं खोल (Hamirpur district election result) पाई.

जगत नेगी ने जीत के बाद जनता का किया अभिवादन, कहा: BJP के मिशन रिपीट को आपने किया डिलीट

जिला किन्नौर से कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने 20696 वोटों के साथ जीत हासिल की है. जीत मिलने की खुशी में उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनका आभार प्रकट करते हुए किन्नौरी टोपी को अपने सिर से उतारकर जनता का अभिवादन किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. (Jagat Singh Negi took off his Kinnauri topi) (Jagat Singh Negi greeted the people).

कोकसर में बर्फ के फाहे गिरते देख झूमे सैलानी, क्रिसमस व न्यू ईयर में बेहतर कारोबार की उम्मीद

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में शुक्रवार को बर्फबारी हुई है. जिससे पर्यटकों और कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं. स्थानीय कारोबारियों को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है. (Snowflakes fall in Koksar) (Snowfall in Manali)(Tourist in Manali).

मनाली के वन विहार में लेह के व्यक्ति ने लगाया फंदा, जांच में जुटी पुलिस

कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली के वन विहार से आत्महत्या का मामला सामने आया (suicide case in Manali) है. यहां लेह के व्यक्ति ने पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतक की पहचान नवांग नोरवू, पुत्र टशी दोरजे, गांव-गया, थाना खारू, लेह-लदाख के रूप में हुई है.

Himachal Weather: प्रदेश में 13 दिसंबर तक मौसम साफ, चोटियों पर बर्फबारी के आसार

हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर शनिवार को हल्की बर्फबारी के आसार हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अनुमान जताया है कि दस दिसंबर को प्रदेश के मध्यम एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती हैं, जबकि 11 दिसंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने के (HIMACHAL WEATHER UPDATE) आसार हैं. 13 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. इस दौरान पूरे प्रदेश में कहीं भी बारिश के आसार नहीं हैं.

NCC वायुसेना विंग मंडी ने पटियाला में माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने का प्रशिक्षण लिया

पटियाला में माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट को उड़ाने का एनसीसी वायुसेना विंग मंडी के कैडेट्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया. यह प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश एयर स्क्वाड्रन कुल्लू के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन एस के शर्मा ने दिया. (NCC Air Force Wing Mandi) (Punjab aircraft flying training) (Indian Military Academy Dehradun)

