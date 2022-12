डबल इंजन सरकार में भी हल नहीं हो पाया सेब आयात का मसला, संकट में हिमाचल की सेब आर्थिकी

विदेशों से लगातार आयात हो रहे सस्ते सेब से भारत की मार्केट भर रही है. इससे हिमाचल के सेब की मांग घट रही है. हिमाचल के बागवान लगातार सरकार से सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर बागवानों को कोई राहत नहीं मिली है. (Apple import issue in Himachal) (Apple production in Himachal)

जंग का अखाड़ा बना वल्लभ कॉलेज मंडी, पापा की 'परियों' में खूब चले लात घूंसे

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में वल्लभ डिग्री कॉलेज के कैंपस में 2 छात्राओं की लड़ाई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 2 छात्राएं एक दूसरे पर खूब लात घूंसे बरसाती नजर आ रही हैं. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को दोनों छात्राओं में पहले कहासुनी हो गई. इसके बाद देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई. फिर दोनों ने एक दूसरे लात घूंसे बरसाए. किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की दोनों छात्राओं को अलग करने की कोशिश कर रही है.

HPU हॉस्टल में हंगामा: UP के छात्र के साथ मारपीट, लैपटॉप और स्टडी टेबल तोड़ा

एचपीयू में लगातार छात्रों के बीच मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामले में गुरुवार रात को छात्रों के बीच फिर मारपीट हुई. यहां पर एक स्टूडेंट ने हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों पर उसे पीटने का आरोप लगाया है. पुलिस देर रात को मौके पर पहुंची और इस मामले में बालूगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है. (Students fight in Bhagat Singh Hostel)

कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में पहली बार हुआ हर्निया का सफल ऑपरेशन

ढालपुर अस्पताल में हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ है. डॉ. आशीष धीमान ने कुल्लू की लगघाटी के रहने वाले मरीज शोभाराम का सफल ऑपरेशन किया है. पढ़ें पूरी खबर...(Successful operation of hernia in Dhalpur hospital)

करसोग में दूर होगा खाद का संकट: केंद्र ने किया 5200 मीट्रिक टन खाद का आवंटन

हिमाचल के करसोग में जल्द ही अब खाद का संकट दूर होने वाला है. केंद्र सरकार ने 5200 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कर दिया है. ऐसे में अगले सप्ताह से किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से 12:32:16 खाद मिलनी शुरू हो जाएगी. जिससे किसान अब समय पर बिजाई करने के साथ बगीचों में भी खाद डाल सकेंगे. (Fertilizer crisis will be solved in Karsog) (Fertilizer crisis in Karsog)

हमीरपुर: आग सेंकने के दौरान झुलसी महिला की मौत, मानसिक रूप से थी बीमार

हमीरपुर के नादौन में आग में झुलसकर एक महिला की मौत से सनसनी फैल गई है. लोगों का कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और घर में अकेली थी. ठंड से बचने के लिए आग सेंक रही थी. थोड़ी देर में उसके चिखने की आवाज सुनाई दी. पढ़ें. (fire in Hamirpur)

सिरमौर में मतगणना के लिए चुनावी रिहर्सल, 5 घंटे में पूरी होगी पांचों सीटों की काउंटिंग!

प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना (Himachal election 2022) के मद्देनजर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में चुनावी रिहर्सल आयोजित की जा रही है. तीन दिवसीय इस रिहर्सल में चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ईवीएम, बैलेट पेपर सहित अन्य मतगणना संबंधी कार्यों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

पांवटा साहिब के आंगनबाड़ी केंद्र से राशन चुराने वाला गिरफ्तार

सिरमौर के पांवटा साहिब के एक आंगनबाड़ी केंद्र से चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का सुराग सीसीटीवी फुटेज से लगा है. पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है. आरोपी की पहचान राजू के नाम से हुई है. पांवटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी राजू देवीनगर का ही रहने वाला है और पहले भी चोरी के मामलों में सम्मिलित रहा है.

मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 : SJVN ने 3 हजार मेगावाट हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट के लिए किया MOU साइन

मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के दौरान एसजेवीएन ने वीरवार को 3000 मेगावाट जलविद्युत एवं सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किए. (Make in Odisha Conclave 2022) (SJVN signs MoU for 3000 MW hydro) ( SJVN signs MoU for solar projects)

Road Accident in Kullu: निरमण्ड के भाटनाली में लुढ़की ऑल्टो कार, हादसे में चार लोग घायल

हिमाचल में सड़क हादसे आए दिन सामने आ रहे हैं. निरमण्ड पूजारली सड़क मार्ग पर भाटनाली के समीप एक ऑल्टो 800 कार अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई. हादसे में कार में सवार चार लोग घायल हो गए. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.(Road accident in kullu) (Road accident in Himachal)

