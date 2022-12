सोलन: सोलन शहर के सपरून पावर हाउस के पास मंगलवार देर शाम एक बिल्डिंग का डंगा ढहने से बिल्डिंग को खतरा पैदा हो गया (Retaining wall of building collapsed in Solan) है. एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बिल्डिंग को खाली करने के निर्देश दिए हैं. जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को अचानक एक 3 मंजिला इमारत का डंगा गिर गया. इस अपार्टमेंट में 9 फ्लैट हैं और इसमें से 5 में लोग रहते हैं, जबकि 4 इस समय खाली हैं.(Retaining wall of building collapsed in Solan).

घटना की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. बिल्डिंग को खतरा देखते हुए प्रशासन ने लोगों को फ्लैट खाली करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही यहां पर डंगा लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. जिस बिल्डिंग का डंगा गिरा है, उसके नीचे दूसरे प्लॉट की कटिंग चल रही है. प्रशासन ने उसे भी नोटिस दिया है. कटिंग अधिक होने की वजह से ऊपर बने अपार्टमेंट के साथ लगता डंगा अचानक बैठ गया और कुछ दरारे भी वहां नजर आ रही हैं. जैसे ही यह डंगा गिरा तो अपार्टमेंट के लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की. जिसके बाद तहसीलदार सोलन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्लॉट के मालिक और ठेकेदार को दिए गए. वहीं, अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को फ्लैट खाली करने की सलाह दी है. तहसीलदार मुल्तान सिंह बनियाल ने कहा कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली एक अपार्टमेंट को खतरा पैदा हो गया है तो वह मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर कच्चा था वह गिर चुका है. अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सभी फ्लैट खाली करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि प्लॉट के मालिक और ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और उन्हें आवश्यक नियम अपनाने के लिए कहा गया है, ताकि साथ लगते अपार्टमेंट को कोई खतरा पैदा न हो.

