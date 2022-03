सोलन :क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों से मिलने के लिए अब तीमारदारों को पास लेने (pass system will start in solan hospital)पड़ेंगे. मरीजों की सुरक्षा को लेकर अस्पताल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. वर्तमान में अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए किसी भी प्रकार के पास की सुविधा नहीं, लेकिन अब प्रशासन ने तीमारदारों को पास देने का प्लान तैयार (Plan for the attendants in Solan Hospital)किया है. प्लान के अनुसार तीमारदारों को पास देने की योजना बनाई गई है. नियम को लागू करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने लिखित आदेश जारी कर दिए.



जानकारी के अनुसार पहले चरण में अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिसिन वार्ड, सर्जिकल वार्ड, मैटरनिटी और ऑर्थों वार्ड में पास सिस्टम शुरू किया जा रहा. यहां भर्ती होने वाले मरीजों के साथ आने वाले तीमादारों को पास लेने होंगे. अहम बात यह है कि एक समय में एक ही व्यक्ति को मरीज से मिलने की अनुमति होगी. इन नियमों की पालनकरवाने के लिए होमगार्ड के जवान औैर स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी.

वीडियो

बता दें कि आगामी दिनों में गर्मियों का मौसम आने वाला है. ऐसे में क्षेत्रीय अस्पताल की ओपीडी 1500 से 1800 तक पहुंच जाती है. वहीं, अस्पताल के वार्डों में भी अधिक भीड़ होती है. भीड़ होने के चलते चोरी व अन्य घटनाओं की भी आशंका रहती.वर्तमान समय में पास जारी न होने के चलते वार्ड में मरीजों से मिलने के लिए तीमारदारों की भीड़ लगी रहती है.

इस कारण चिकित्सक को भी वार्ड राउंड के दौरान काफी परेशानी आती है. इन सब पर नजर बनाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के तीमारदारों पास जारी किए जाएंगे. उधर, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसएल वर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ जाएगी. इस कारण वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ जाएगी. भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पास जारी किए जाएंगे.

एक ही तीमारदार को वार्ड में मरीज से मिलने की अनुमति होगी. चिकित्सक के वार्ड राउंड के दौरान किसी को मरीज से मिलने नहीं दिया जाएगा. तीमारदारों को पास देने के साथ ही उस पर मरीज से मिलने का समय तय किया जाएगा. इसी के साथ चिकित्सक के वार्ड राउंड के दौरान किसी मरीज के तीमारदार को वार्ड में जाने की अनुमति नहीं होगी. इससे मरीज की निजी जानकारी भी दायरे से बाहर नहीं जा पाएगी.

