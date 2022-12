नालागढ़/सोलन: जिले की नालागढ़ विधानसभा सीट पर मतगणना (HP Poll Result 2022) पूरी हो चुकी है. इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर जीत चुके हैं. जो पहले राउंड से ही आगे चल रहे थे. वे पहले भाजपा में थे. यहां से कुल 8 चार उम्मीदवार चुनावी मैदान थे. केएल ठाकुर को पहले पहले राउंड में 4180, दूसरे में 3971, तीसरे में 4227, चौथे में 4802, पांचवें में 4535, छठे में 2720, सातवें में 4651, आठवें में 3218 और नौवें राउंड में 749 वोट डले. निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर को कुल 33053 मत मिले हैं. वहीं, भाजपा के लखविंदर सिंह राणा को कुल 17008 वोट मिले हैं. कांग्रेस के हरदीप बावा को 19783 वोट मिले हैं. (Independent KL Thakur won on Nalagarh seat)

नालागढ़ विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला हुआ. यहां पर केएल ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार सबसे आगे चल रहे. बता दें कि यहां से भाजपा ने लखविंदर सिंह राणा को चुनावी मैदान में उतारा था. तो कांग्रेस ने हरदीप बावा पर अपना भरोसा जताया था. साथ ही भाजपा से नाराज होकर केएल ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतरे थे. (Nalagarh Assembly Seat) (Congress and BJP Candidate in Nalagarh) (Lakhvinder singh rana vs hardeep singh bawa)

2017 के नतीजे- नालागढ़ विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है. जहां 2017 में भारतीय राष्ट्रीय का‍ंग्रेस ने जीत दर्ज की थी. 2017 में नालागढ़ में कुल 36.79 प्रतिशत वोट पड़े. 2017 में भारतीय राष्ट्रीय का‍ंग्रेस से लखविन्द्र सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी के के. एल. ठाकुर को 1242 वोटों के मार्जिन से हराया था. (Nalagarh Assembly Seat Result 2022) (Votes Counting in Nalagarh Assembly Seat 2022) (Himachal Election 2022)

कौन है कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा- लंबे समय से टिकट के लिए कोशिश कर रहे हरदीप बावा को कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया था. वे 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वे बगावत कर निर्दलीय चुनाव में उतरे थे. इसके बाद कांग्रेस में वापस लिए गए और चुनाव से पहले नालागढ़ क्षेत्र में सक्रिय हुए. हरदीप बावा 43 वर्ष के हैं. इनके पास चल संपत्ति 94 लाख 84 हजार 130 रुपए है. वहीं, अचल संपत्ति 3 करोड़ 29 लाख रुपए है. उन्होंने 2000 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड इयर पास किया है. (who is hardeep singh bawa)

कौन है भाजपा प्रत्याशी लखविंदर सिंह राणा- वहीं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लखविंदर सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था. 2017 में लखविंदर सिंह राणा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उस समय वे कांग्रेस में थे. इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं. लखविंदर सिंह राणा 54 साल के हैं. राणा ने बीए किया है. उनके पास चल संपत्ति 70 लाख 30 हजार 369 है और अचल संपत्ति 9 करोड़ 75 लाख की है. (Nalagarh Vidhansabha Seat) (who is Lakhvinder singh rana)

कौन है निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर- नालगढ़ सीट से केएल ठाकुर साल 2012 में बीजेपी विधायक बने थे. लेकिन साल 2017 का चुनाव हार गए थे. इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है. वह पिछले 4-5 सालों से नालगढ़ में काफी सक्रिय रहे हैं. यहां से बीजेपी ने कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए लखविंदर राणा को टिकट दिया है. केएल ठाकुर बतौरा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. केएल ठाकुर 62 साल के हैं. उन्होंने 1984 में उत्तराखंड से बीटेक किया है. उनके पास चल संपत्ति 10 लाख 2 हजार 919 है और अचल संपत्ति 14 करोड़ 6 लाख 55 हजार रुपए है. (who is KL Thakur)