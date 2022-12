कसौली/सोलन: कसौली-गढ़खल पंचायत के लक्ष्य शर्मा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर पुरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. ऐसे में उन्होंने जिला सोलन के साथ-साथ पूरे हिमाचल का नाम रोशन किया है. वह कसौली-गढ़खल पंचायत के पानवा गांव के रहते वाले हैं. इस पद को पाने के लिए लक्ष्य शर्मा ने तीन वर्ष राष्ट्रीय सैन्य अकादमी पुणे और एक वर्ष भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में कड़ी मेहनत की और अब वह इस मुकाम पर पहुंच गए हैं.(Lakshya Sharma become lieutenant in Indian Army) (Lakshya Sharma of Kasauli Garkhal Panchayat)

क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर- लक्ष्य की प्रारंभिक शिक्षा सेंट मैरी पब्लिक स्कूल कसौली से हुई है. जबकि हाई स्कूल शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई से हुई है. वह माता-पिता की अकेली संतान है. लक्ष्य के पिता प्रदीप आकाशवाणी में कार्यरत हैं. जबकि माता गृहणी हैं. लक्ष्य के इस मुकाम को हासिल करने पर क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है और लोग बधाई दे रहे हैं. (Solan boy become lieutenant in Indian Army)

बचपन से सेना में जाने का था सपना- लक्ष्य के पिता प्रदीप ने बताया कि वह पढ़ाई-लिखाई में शुरू से ही काफी आगे रहा है. वहीं, उसका बचपन से सेना में जाने का सपना था. जो मुकाम हासिल करने के बाद भी काफी मेहनत करता रहा और अब सेना में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात होकर देश की रक्षा में कार्य करेगा.(Lakshya Sharma become lieutenant in Indian Army) (Lakshya Sharma of Kasauli Garkhal Panchayat)

