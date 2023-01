सोलन: शटरिंग चोरी मामले में गिरफ्तार युवक ने धर्मपुर थाने के बाथरूम में सुसाइड कर लिया है. व्यक्ति को पुलिस ने बोहली में हुई शटरिंग चोरी मामले में गिरफ्तार किया था और वीरवार को सोलन कोर्ट में पेश किया था. जहां से युवक को पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, लेकिन युवक ने वीरवार देर रात थाने के बाथरूम में सुसाइड कर लिया. (Youth commits Suicide in Dharampur police station)

जानकारी के अनुसार अंबाला का निवासी विशाल कुमार (22) वर्तमान में डगशाई में किराए के कमरे में रहता था. युवक के खिलाफ बीते दिनों 72 लोहा शटरिंग प्लेटें चोरी करने का मामला दर्ज किया गया था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को 11 जनवरी को गिरफ्तार किया गया. मामले में 12 जनवरी को अदालत सोलन कोर्ट में पेश कर दो दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया था.

युवक को धर्मपुर थाने में रखा गया था. वीरवार रात युवक को हवालात में खाना दिया गया, लेकिन इसने खाना खाने से मना कर दिया. थोड़ी देर बाद जब थाने के कर्मचारियों ने उसे देखा तो युवक बिस्तर पर नहीं था. जिस पर पुलिस कर्मचारियों ने इधर-उधर देखा और आवाजें उठाईं. जिसका युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने हवालात को खोलकर बाथरूम में देखा तो वह सुसाइड कर चुका था.

क्या कहते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक- वहीं, मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन अजय कुमार राणा ने बताया कि मृतक विशाल कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके का निरीक्षण किया गया. मामले में जांच चली हुई है. (Suicide in Solan) (Suicide in Dharampur) (Suicide in Dharampur police station)

