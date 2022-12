सोलन: इस भाग दौड़ और तनाव भरे माहौल में योग जीवन की जरूरत बन गया है. युवाओं में भी योग को सीखने और सिखाने का खासा रुझान देखने को मिल रहा है. लेकिन योग में साधना कर सोलन की रहने वाली आरती शर्मा ने योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. लॉकडाउन में फिट रहने के लिए योग करने की शुरुआत करके ही आरती शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. (Aarti Sharma of Solan made a world record in yoga) (Aarti Sharma of Solan)

भू-नमन-आसन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड- बीते दिनों ऑनलाइन तरीके से वर्ल्ड हेल्थ रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रियाओं को लेकर विश्वस्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें उन्होंने भी ऑनलाइन तरीके से भाग लिया और उन्होंने इस प्रतियोगिता में भूनमनासन किया. उन्होंने बताया कि करीब 1500 प्रतिभागियों ने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और उन्होंने भू नमन आसन में 45 मिनट 15 सेकंड एक ही क्रिया में करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. (Aarti Sharma made world record in Bhunamanasana)

सोलन की आरती शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड.

यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं आरती शर्मा- उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए, ताकि वे लोग स्वस्थ रह सके. आरती शर्मा बताती हैं कि उनका अपना यूट्यूब चैनल है और इसी चैनल के माध्यम से उन्होंने इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. आरती 29 वर्ष की हैं.

डिस्पेंसरी योगा गाइड के पद पर भी कार्यरत- वे एक गृहिणी होने के साथ-साथ योग भारती सोलन की प्रान्त मुखिया कार्यालय भी हैं. आरती आउटसोर्स पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कुमारहट्टी में योगा गाइड के पद पर भी कार्यरत हैं. आरती बताती हैं कि उन्होंने पहले योग में डिप्लोमा कोर्स किया उसके बाद योग में अब वे एमए कर रही है.

कैसे होता है भूनमनासन- भूनमनासन को हठ योग का मध्यम कठिनाई वाला योगासन माना जाता है और यह तीन शब्दों (भू-नमन-आसान) के मेल से बना है. इसमें भू का अर्थ पृथ्वी, नमन का मतलब अभिवादन और आसन का अर्थ मुद्रा है. योग विशेषज्ञों की मानें तो यह योगासन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक आसनों में से एक है.

