सोलन: एसएफआई का 21वां राज्य सम्मेलन मांगों को लेकर नारेबाजी से शुरू हुआ. दो दिवसीय इस सम्मेलन में एसएफआई की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन (Formation of SFI State Executive) होगा. वहीं, नई शिक्षा नीति और छात्र संघ चुनाव (student union election in himachal) इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दे रहेंगे. इन मुद्दों पर चर्चा कर आगामी रणनीति भी यहीं से बनाई जाएगी.





सम्मेलन के पहले दिन एसएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा (SFI Conference at Degree College Solan) डिग्री कॉलेज सोलन के बाहर इकट्ठा होकर नई शिक्षा नीति, पीटीए के नाम पर मच रही लूट और अन्य कई छात्र हित के मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई. इस दौरान कॉलेज परिसर के बाहर काफी संख्या में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाकर अपनी आवाज बुलंद की. वहीं, इस दौरान छात्र संगठनो में कोई बहस न हो उसके लिए पुलिस बल भी कॉलेज परिसर में तैनात रहा.

एसएफआई प्रदेश सचिव अमित ठाकुर (SFI State Secretary Amit Thakur) ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले हिमाचल में इसे लागू करने को लेकर सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है. प्रदेश में शिक्षा की हालत खराब है. कॉलेज खोल दिये जाते हैं लेकिन न कॉलेज के पास भवन होता है न अध्यापक. इसके अलावा प्रदेश के कॉलेजों में पीटीए के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसकी जानकारी सरकार और विवि प्रशासन सांझा नहीं कर रहा. यहां सीधे तौर पर छात्रों की लूट हो रही है.

एसएफआई का 21वां राज्य सम्मेलन

उन्होंने आरोप लगाए कि (Himachal SFI accuses the government) प्रदेश में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर सरकार अपने चहेते संगठन को ही परिसर में प्रतिनिधि चुन रही है. इसलिए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल (student union election in himachal) करना (demand for student union election) भी इस सम्मलेन का मुद्दा रहेगा. अमित ठाकुर ने बताया कि इस सम्मलेन में एसएफआई की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन (Formation of SFI State Executive) होगा जिसमें सभी राजनीतिक और छात्र मुद्दों पर चर्चा के बाद उन पर संघर्ष करने की रणनीति बनाई जायेगी.

