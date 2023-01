भरमौर में आग की भेंट चढ़ा दो मंजिला मकान.

भरमौर: उपमंडल मुख्यालय भरमौर में रविवार रात एक दो मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया. घटना में मकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है जिससे मकान मालिक को 15 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है. यह मकान ग्राम पंचायत भरमौर की वार्ड सदस्या अंजू देवी का था. बहरहाल उपमंडलीय प्रशासन की ओर से फौरी राहत के तौर पर पंद्रह हजार रुपए की राशि पीड़ित को प्रदान कर दी है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. (Two storey house burnt in Bharmour)

जानकारी के अनुसार उपमंडल मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह की उपर की ओर स्थित एक मकान रविवार रात दस बजे के आसपास अचानक आग की लपटों से घिर गया. मकान के उपरी मंजिल से उठी आग की लपटों को देखकर परिवार के सदस्यों ने मदद के लिए शोर मचाया और इस दौरान काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच कर आग बुझाने के कार्य में जुट गए. इस बीच स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना खडामुख स्थित अग्निशमन उपकेंद्र को दी.

भरमौर में दो मंजिला मकान में लगी आग.

जिस पर एक टीम वाहनों के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन लकड़ी का मकान होने के चलते इसे नहीं बचाया जा सका. जबकि अन्य मकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया. वहीं, एसडीएम भरमौर आसीम सूद ने बताया कि रात को ही आग लगने की सूचना मिली थी. इस दौरान राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया. उन्हेांने बताया कि एक बजे के आसपास आग पर काबू पा लिया गया था.

आग से पंद्रह लाख रुपए का नुकसान होने का आंकलन किया गया है. उन्हेांने बताया कि फौरी राहत के तौर पर पंद्रह हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है. आसीम सूद ने कहा कि पीड़ित परिवार को आगामी सहायता के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को औपचारिकताएं पूर्ण करने के आदेश जारी कर दिए गए है. वहीं, पांगी-भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने उपमंडल मुख्यालय में हुई. इस घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही है. (House burnt in Bharmour) (Fire in Bharmour) (Fire incident in Himachal) (Fire broke out in house in Bharmour)

ये भी पढ़ें: RAMPUR: ज्यूरी के कोछड़ी में आग की भेंट चढ़ा मकान, एक गाय की मौत, लाखों का नुकसान