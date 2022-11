10 और 12 नवंबर को मुश्किल से मिलेंगी HRTC बसें, लोगों को हो सकती है परेशानी

हिमाचल में गुरुवार से कम बसें मिलेंगी. हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए एचआरटीसी की 2400 बसें लगाई गई हैं. हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, इन चुनावों के लिए करीब 32 हजार कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है. ऐसे में अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है.

चुनाव के लिए तैयार है मंडी, SP ने कहा- 10 से 12 नवंबर तक शराब की बिक्री पर रहेगी पाबंदी

हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है. मंडी में 2600 जवानों के कंधों पर शांतिपूर्वक मतदान कराने की जिम्मेदारी होगी. पुलिस, होमगार्ड के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी मोर्चा संभालेंगे. मंडी की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जिला के 7 स्थानों पर की नाकेबंदी रहेगी. 10 से 12 नवंबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध भी रहेगा. प्रशासनिक स्तर पर और क्या इंतजाम होंगे पढ़ें.

बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू- दिल्ली से रिमोट पर चलती है 'जयराम सरकार'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार दिल्ली से रिमोट पर चलती है. प्रदेश में सिर्फ साख बचाने की कोशिश की जा रही है. पढ़ें. (Himachal Assembly Election 2022)

गोदाम में भरी थी 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब, पुलिस ने की छापेमारी, एक गिरफ्तार

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में पुलिस ने अवैध शराब की दो बड़ी खेप पकड़ी है. जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने बंगाणा उपमंडल के रायपुर मैदान के पास अवैध शराब से भरा एक गोदाम पकड़ा है. इस संबंध में पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

HPU के इन दिव्यांग छात्रों ने अपने दम पर हासिल किया मुकाम, 2 को JRF में तो 3 को NET में सफलता

जीवन में कितनी भी मुश्किल आए लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए. एचपीयू के दिव्यांग छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है. 2 छात्रों ने जेआरएफ तो 3 ने नेट की परीक्षा पास की है. पढ़ें. (UGC Net Result 2022)

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, भाजपा पर जमकर बरसे

हिमाचल प्रदेश में कल 10 नवंबर को चुनाव का अंतिम दिन है. उससे पहले आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा की. इस दौरान खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की. (Shimla Rural Assembly Constituency) (Mallikarjun Kharge )

PM Modi in Himachal: सुजानपुर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले- कांग्रेस को विकास कार्यों से दुश्मनी

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचार मैदान में डटे हुए हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने कांगड़ा के शाहपुर के बाद हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प रैली को संबोधित किया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की अहमियत को बताते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई हमले किए. पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस को विकास कार्यों से दुश्मनी है. (pm modi in hamirpur pm modi rally in sujanpur )

चोपड़ियां रोटियां, सै भी दो-दो, कांगड़ी बोली में पीएम मोदी ने समझाई डबल इंजन सरकार की अहमियत

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. कांगड़ा जिले के चंबी मैदान में एक बार फिर से खुद को जनता से जोड़ा और कांगड़ी बोली में डबल इंजन सरकार की अहमियत बताई. (PM Modi in Himachal) PM Modi on Importance of double engine government )

PM Modi in Himachal: शाहपुर में बोले पीएम मोदी- कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर 12 नवंबर को मतदान होने हैं. 10 नवंबर को शाम पांच बजे चुनावी रैलियों का दौर खत्म हो जाएगा. ऐसे में आज भाजपा के स्टार प्रचारक प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर रहे हैं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने आज कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया. (PM Modi in Himachal) (PM Modi Rally in Himachal)

कुल्लू और लाहौल स्पीति में महिला प्रत्याशी नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं जताया भरोसा

यूं तो भाजपा और कांग्रेस महिलाओं को हर क्षेत्र में एक समान दर्जा मिलने के दावे करती हैं. लेकिन अगर टिकट आवंटन की बात करें तो महिलाएं, पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे हैं. जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति की बात करें तो यहां पर दोनों ही दलों ने किसी भी महिला पर भरोसा नहीं जताया है. (No female candidate in district Lahaul Spiti) (No female candidate in district Kullu)