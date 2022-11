बिलासपुर में कांग्रेस ने रोका जेपी नड्डा का काफिला, गाड़ी से उतर कर पैदल चलने को मजबूर हुए नड्डा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है. सूबे में कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं. बुधवार को बिलासपुर जिले के हरलोग में बंबर ठाकुर रैली कर रहे थे, इसी दौरान दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला भी उधर से गुजर रहा था. ऐसे में बंबर ठाकुर की रैली में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का काफिला रोक दिया.

देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी ने डाला वोट, घर पर ही बैलेट पेपर के माध्यम से किया मतदान

Shyam Saran Negi casts his vote: देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने 12 नवंबर के बजाय आज फॉर्म 12D के माध्यम से वैलेट पेपर से ही अपने मत का प्रयोग घर पर किया है. इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन रिटर्निंग अधिकारी शशांक गुप्ता व अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और देश के प्रथम मतदाता का इस सभी प्रक्रिया के दौरान रेड कारपेट पर भव्य स्वागत भी किया गया.

करसोग में कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा- कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और माफिया राज

हिमाचल में इन दिनों प्रचार का दौर चल रहा है. बीजेपी के स्टार प्रचारक हिमाचल के सियासी रण में उतर चुके हैं. इसी कड़ी में बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया. योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं. योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा, जानने के लिए पढ़े पूरी ख़बर (Yogi Adityanath in Himachal) (Yogi Adityanath in Himachal Election Campaign)

कांग्रेस पर अमित शाह का जुबानी हमला: कहा- कांग्रेस सरकार में आतंकी घुसकर जवानों के सिर काटकर ले जाते थे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के नादौन में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पाकिस्तान से भारत में आतंकी घुस आते थे और हमारे सैनिकों के सिर काटकर ले जाते थे. लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उफ तक करे. मोदी सरकार में सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया.

1 seat 2 minute: क्या पिता महेंद्र सिंह की सीट बचा पाएंगे रजत ठाकुर या कांग्रेस के चंद्रशेखर मारेंगे बाजी?

हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट (dharampur assembly seat ) बीजेपी का गढ़ रही है. राज्य सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह यहां से विधायक हैं. इस बार बीजेपी ने महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को यहां से टिकट दिया है. वहीं. कांग्रेस ने चंद्रशेखर (rajat thakur vs chander shekhar ) को टिकट दिया है. चंद्रशेखर चौथी बार धर्मपुर विधानसभा से चुनावी समर में उतरेंगे. हालांकि, वह तीन बार चुनाव हार चुके हैं.

सोलन में आनंद शर्मा का बड़ा बयान: मुझे नहीं मालूम कांग्रेस कहां से देगी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए

सोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस द्वारा महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की जो गारंटी दी गई है वह उस बारे में कुछ नहीं जानते और न ही उस पर कोई चर्चा किसी ने उनके साथ की है. और क्या बोले आनंद शर्मा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Anand Sharma on Congress Guarantee in Himachal) (Anand Sharma in Solan)

देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी : बड़ी दिलचस्प है एक मास्टर के लोकतंत्र का हीरो बनने की कहानी

क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत का पहला वोटर कौन हैं ? वो कहां रहते हैं और उनके पहले वोटर बनने की कहानी क्या है ? मास्टर श्याम सरन नेगी आजाद भारत के पहले मतदाता हैं. आज वो 105 साल के हो गए हैं. वोटिंग के प्रति उनके जज्बे के साथ उनके पहले वोटर बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है. पढ़ें देश के पहले मतदाता की पूर कहानी

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किन्नौर पहुंचीं, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किन्नौर के भावा नगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. स्मृति ईरानी का किन्नौर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं समेत प्रतियाशी सूरत नेगी ने किन्नौरी टोपी व खातक पहनाकर उन्हें सम्मानित किया.(Union Minister Smriti Irani visit to Kinnaur)

कांग्रेस OPS पर कभी गंभीर नहीं रही: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज करार दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है ,जिसने देश के लोगों को 75 साल तक गुमराह किया. वहीं, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी ओपीएस मामले में गंभीर नहीं रही. इस बार रिवाज बदलेगा और भाजपा सत्ता में वापस लौटेगी. (Press conference of Union Minister Jitendra Singh)

Amit Shah Rally in Himachal: हमीरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की रैली, अमित शाह बोले- कांग्रेस राजा-रानियों की पार्टी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज हमीरपुर जिले के नादौन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में इस बार रिवाज बदलकर सरकार रिपीट करनी है. (Amit Shah Rally in himachal) (Amit Shah attacks on congress)

Kiratpur Manali Four Lane: मंडी बाईपास पर गिरा निर्माणाधीन टनल का हिस्सा, बाल-बाल बचे मजदूर

बीती रात को मंडी बाईपास पर मलोरी से इंडस की ओर फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी एक टनल का एक हिस्सा ढह गया. बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 50 मजदूर यहां पर काम कर रहे थे.(Kiratpur Manali Four Lane) (Tunnel collapsed on Mandi Bypass)