शिमला पहुंचे महेश्वर सिंह ठाकुर, कहा- जनता जो कहेगी वही फैसला लूंगा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे पर शिमला पहुंचे महेश्वर सिंह ने कहा कि जनता जो कहेगी वही फैसला लेंगे. (Maheshwar Singh )

कांगड़ा में आबकारी अधिनियम के तहत 25 के खिलाफ FIR, कुल्लू में नष्ट किए नशीले पदार्थ

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार कार्रवाई में जुटा है. कांगड़ा में 5 लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद की है. तो वहीं, आबकारी अधिनियम के तहत 25 FIR और ड्रग के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 केस दर्ज किए गए हैं. तो वहीं, कुल्लू में पुलिस ने 36 मामलों में बरामद किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया. (kangra crime news) (Illegal liquor recovered in Himachal)

द्रंग सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को उनके ही शिष्य से मिलेगी टक्कर

इस बार मंडी के द्रंग विधानसभा सीट (drang assembly seat ) का मुकाबला काफी दिलचस्प (kaul singh vs puran chand) होने वाला है. BJP ने सिटिंग विधायक जवाहर ठाकुर का टिकट काटते हुए पूर्ण चंद ठाकुर को मैदान में उतारा है. वहीं, कांग्रेस ने एक बार फिर से दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को द्रंग विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. द्रंग सीट कौल सिंह ठाकुर का गढ़ मानी जाती है. 8 बार द्रंग की जनता ने उन्हें अपना आशिर्वाद दिया है. साल 2017 में ठाकुर चुनाव हार गए थे. बीजेपी के जवाहर ठाकुर ने उन्हें हराया था. द्रंग में गुरु शिष्य के बीच का मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है.

चंबा दौरे पर रहे BJP प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, कांग्रेस को बताया डूबता जहाज

हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना गुरुवार को चंबा जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान खन्ना ने चुराह, भरमौर और चंबा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की. (Himachal Assembly Election 2022) (Avinash Rai Khanna)

29 अक्टूबर तक हर हाल में मना लिए जाएंगे बागी: सीएम जयराम ठाकुर

Himachal Pradesh Assembly Election 2022: चुनावों में टिकट की चाह रखने वालों के आजाद ही मैदान में उतरने से हुए डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम ने कमान अपने हाथ में ले ली है. इसी कड़ी में वीरवार को सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में भी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई. इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि जैसी ही चुनावों का दौर आता है तो कई नेता चुनाव लड़ने का मन बना लेते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा में एक व्यवस्था के तहत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी का चयन करता है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जहां भी भाजपा के नेता आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं उन्हें 29 अक्टूबर तक हर हाल में मनाया जाएगा.

Himachal Election 2022: 32 वर्षों से भोरंज में भाजपा का एक छत्र राज, अब बगावत से बढ़ी चिंता

जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने लगातार सात विधानसभा चुनावों और एक दफा हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है. यहां पर साल 1990 से 2017 तक भाजपा ने लगातार आठ दफा जीत हासिल की है. इन आठ जीत में सात जीत दिवंगत भाजपा नेता पूर्व शिक्षा मंत्री आईडी धीमान और उनके बेटे अनिल धीमान के नाम है. कांग्रेस को यहां पर अंतिम दफा 1985 में धर्म सिंह ने जीत दिलाई थी. (Bhoranj Assembly constituency) (Voters in Bhoranj) (BJP Candidate from Bhoranj) (Himachal Assembly Election 2022)

हिमाचल विधानसभा चुनाव में राम रहीम की एंट्री! जयराम सरकार के मंत्री ने सत्संग में लगाई हाजिरी

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी मिशन रिपीट में तो कांग्रेस मिशन डिलीट में जोर-शोर से जुटी हुई है. चुनावी साल में देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल के राजनेता भी धार्मिक डेरों की तरफ ताकना शुरू कर देते हैं. राजनेता इन डेरों में जाकर न केवल शीश नवाते हैं, बल्कि प्रवचन भी सुनते हैं. चुनावी माहौल में राम रहीम की भी एंट्री हो गई है. दरअसल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम अभी पैरोल पर है और इन दिनों वर्चुअल माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में सत्संग कर रहा है. वहीं, जसवां-परागपुर से विधायक और हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर नाम चर्चा घर में आयोजित सत्संग में राम रहीम का आशीर्वाद लेने पहुंचे. (Himachal Assembly Elections 2022)

Himachal BJP Manifesto: पांच साल पहले किए वादे पूरे नहीं, अब नए वादे करने की तैयारी कर रही भाजपा सरकार

हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे कर रही है. लेकिन बात अगर भाजपा की की जाए तो भाजपा द्वारा 2017 में जारी किए गए घोषणापत्र में कई वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं किए गए. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर. (BJP not fulfill many promises of manifesto 2017) (BJP manifesto 2017) (Himachal BJP manifesto 2022) (Himachal BJP manifesto 2017)

चौधरी लज्जा राम के बाद कोई भी विधायक दून में नहीं कर पाया मिशन रिपीट, पहाड़ी क्षेत्र करता है जीत हार का फैसला

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अधीन आने वाली दून विधानसभा क्षेत्र में साल 2003 के बाद कोई भी विधायक अपना मिशन रिपीट बतौर विधायक नहीं कर पाया है. कहा जाता है कि यहां पर पहाड़ी क्षेत्र हर बार हार जीत हार का फैसला करता है. पहाड़ी क्षेत्र में दून विधानसभा क्षेत्र की 22 पंचायतें आती है जिसमें करीब 25,000 मतदाता है और यही मतदाता हर बार जीत हार सुनिश्चित करते हैं. दून सीट पर भाजपा की ओर से निवर्तमान विधायक परमजीत सिंह पम्मी को उम्मीदवार बनाया गया है तो वहीं, कांग्रेस ने पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है. (Himachal Assembly Election 2022) (BJP Candidate from Doon Assembly constituency) (Congress Candidate from Doon Assembly constituency)

चुनावी सीजन में ठाकुरों की मंडी, सात ओपन सीटों पर भाजपा-कांग्रेस के 13 राजपूत नेता चुनावी मैदान में

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर 29 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनावी मैदान में इस बार कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण को नकारा नहीं जा सकता है. सूबे में राजपूत और ब्रह्मण समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है. यहां राजपूत का राजनीति में मजबूत धमक मानी जाती है. या यूं कहें कि हिमाचल की राजनीति में राजपूतों के बिना सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता है और सीएम के गृह जिले में इस बार तो चुनावी मैदान में भाजपा-कांग्रेस के 13 राजपूत नेता हैं. (Rajputs in Himachal Politics) (Himachal Assembly Elections 2022)

