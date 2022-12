विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नव वर्ष मेले का आगाज

बिलासपुर: विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नव वर्ष मेले का आगाज हो गया है. नव वर्ष मेले का आगाज माता नैना देवी के दरबार में सुबह की आरती के साथ किया गया. मेले के पहले ही दिन सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में देखने को मिली. यह मेला आज से पांच दिन यानि 2 जनवरी तक चलेगा. श्री नैना देवी मंदिर के पुजारी नीलम शर्मा ने कहा कि मंदिर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. वहीं, डीएसपी नैना देवी शेर सिंह ने कहा कि श्रद्धालु एवं पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. लगभग 500 के करीब होमगार्ड पुलिस के जवान व एक्स सर्विसमैन फौजी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मंदिर आने वाले रास्ते पर वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है जबकि सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में कड़ा प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

जिला किन्नौर के ऊपरी इलाकों रोपा घाटी, कूनो चौरंग व हांगरंग घाटी व स्पीति की पहाड़ियों पर वीरवार को हिमालयन आईबेक्स देखे गए. जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Himalayan IBEX Seen in Kinnaur)

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 8 शहरों का पारा शून्य से नीचे चला गया है. हालांकि अभी पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी नहीं हुई है. लेकिन जल्द ही मौसम का मिजाज बदल सकता है. हिमाचल में नए साल से पहले बर्फबारी के आसार (Snowfall in Himachal) हैं. पढ़ें पूरी खबर...

मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर वीरवार तड़के सुबह पर्यटकों से भरी एक ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो (Tourists Tempo Traveler accident in Mandi) गई. हादसे में ट्रैवलर ढांक की ओर लुढ़क गई, जिसके चलते ट्रैवलर में मौजूद 12 यात्री घायल हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

बेटी है अनमोल के नारे को टौणीदेवी की एक बेटी ने सार्थक किया है. यह बेटी अपने पिता को मौत के मुंह से खींच लाई. तहसील टौणीदेवी के गांव कोहली में अपने पिता की जान बचाने के लिए एक बेटी ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान कर (Daughter donated liver to his father in Hamirpur) दिया. लिवर रोग से जूझ रहे पिता पूर्व सैनिक मोहिंद्र कुमार शर्मा की जिंदगी बचाने के लिए बेटी प्रिया ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया है. ट्रांसप्लांट के बाद पिता-पुत्री दोनों स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. (Himachal Girl Donates part of liver to her father).

अब गैर कानूनी तरीके से शिकारी देवी मंदिर (Shikari Devi Temple Mandi) जाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा. दरअसल, प्रशासन की मनाही के बावजूद भी लोग नियमों की अवेहलना करते हुए लगातार इस क्षेत्र का रूख कर रहे हैं. जिसकी शिकायते भी प्रशासन को मिल रही है.

शिमला जिले में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब नेरवा में बुधवार देर शाम एक कार खाई में जा गिरी. जिसके चलते कार में सवार दो लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल (One died in a road Accident in Nerwa) है. पढ़ें पूरी खबर...

नया साल आने में कुछ ही दिन रह गए हैं. ऐसे में सभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बना रहे हैं. पहाड़ों की रानी शिमला में भी भारी तादाद में सैलानी नया साल मनाने पहुंच रहे हैं. शहर के सभी होटल पैक हो गए हैं. (Tourists are coming to Shimla).

प्रदेश उच्च न्यायालय ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर शिमला के ट्रेजरी ऑफिसर को कोर्ट के समक्ष तलब (Himachal High Court summoned treasury officer) किया है. साथ ही उससे पूछा है कि अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर क्यों न उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चलाई जाए ? कोर्ट ने प्रार्थी के सभी वित्तीय सेवा लाभों को 24 घंटे के भीतर अदा करने के भी आदेश जारी किए हैं. पढ़ें पूरी खबर...

कोरोना के नए वैरिएंट BF.7 को लेकर जिला कांगड़ा तैयार है. इसी के तहत बुधवार को सीएमओ कांगड़ा डॉ. गुरदर्शन गुप्ता के द्वारा BF.7 नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोविड से बचाव के लिए तैयारियां का रिव्यू किया गया. (Corona Preparations in Kangra) (Corona new variant BF7).