AAP का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना होगा पूरा! हिमाचल और गुजरात पर टिकी नजर

आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जोर आजमाइश कर रही है. माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप का कद बढ़ेगा. राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो मानक रखे गये हैं, क्या उसपर आप खरा उतर पाएगी जानिए के लिए पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में थ्री लेयर सुरक्षा के बीच 5 स्थानों पर होगी काउंटिंग, 400 कर्मचारी रहेंगे तैनात

सिरमौर जिले की पांच विधानसभा सीटों के लिए उपमंडल स्तर पर पांच स्थानों पर मतगणना होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे आरंभ होगी और तब तक चलेगी जब तक कार्य समाप्त न हो जाए. इसके इलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. (Himachal pradesh election 2022) (Election counting in Sirmaur)

Kullu: निरमंड में राजस्थान के कारोबारी की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार

जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के निरमंड में राजस्थान के कारोबारी की डंडे से पीट- पीटकर हत्या कर दी गई. मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वारदात पिछले कल यानी 28 नवंबर शाम की है. पुलिस आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी. (Murder of businessman in Kullu ) (Beaten to death in Nirmand )

KULLU: न्यूली से शेंशर के लिए एचआरटीसी बस सेवा बहाल, ढाई माह बाद सड़क पर दौड़ी बस

बंजार के सैंज घाटी के न्यूली से शेंशर के लिए एक बार फिर से एचआरटीसी बस सेवा बहाल हो गई है. करीब ढाई महीने के बाद बस सेवा बहाल होने से लोगों को राहत मिली है. दरअसल भारी बारिश के कारण यह सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, ऐसे में बंजार के सैंज घाटी के न्यूली से शेंशर सड़क मार्ग पर अब ढाई माह के बाद एक बार फिर से बस सेवा शुरू हो गई है. बस सेवा बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. (HRTC bus service restored from Sainj) (HRTC Bus Service from Sainj to Shenshar)

बिलासपुर पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान: सरकारी और निजी बसों की भी हो रही जांच, संदिग्ध लोगों से पूछताछ

बिलासपुर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाए हुए है. पुलिस प्रशासन ने अब सरकारी व निजी बसों की चेकिंग करना भी शुरू कर दिया है. सवारियों के सामान की भी जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...(vehicle checking campaign of bilaspur police)

पांवटा साहिब में शिक्षक ने छात्र को मारा थप्पड़, पुलिस ने किया मामला दर्ज

पांवटा साहिब में निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ मार दिया. छात्र की मेडिकल जांच में कान पर चोट को गंभीर बताया गया. छात्र की पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने शिक्षक पर मामला दर्ज कर लिया है. (Case filed against teacher in Paonta Sahib)

हिमाचल में आज मौसम रहेगा साफ, देश में ऐसा रहेगा WEATHER

अगले 24 घंटों के दौरान, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना रहेगी. वहीं, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है. देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर...(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन देने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट के आदेश पर वित्त विभाग की मंजूरी

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग की ये मंजूरी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आई है. इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.

HP Election 2022: महिला मतदाताओं की बंपर वोटिंग: बीजेपी-कांग्रेस ने निकाले अपने-अपने मायने

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में महिला मतदाताओं ने रिकार्ड तोड़ मतदान किया है. अमूमन बंपर वोटिंग को सत्ता विरोधी रूझान माना जाता है लेकिन भाजपा इसे अपने हक में मान रही है. वहीं कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त है. (bumper voting of women voters in himachal).

सुंदरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस कर रही जांच

मंडी जिला के सुंदरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत कपाही में सुंदरनगर-लेदा संपर्क मार्ग पर सड़क किनारे युवक का शव मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है. (Youth died in Sundernagar)

