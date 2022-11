भारत- तिब्बत बॉर्डर पर अंतिम गांव छितकुल ने ओढ़ी बर्फ की चादर, पाइप में जमने लगा पानी

देश के अंतिम गांव छितकुल में 2 दिनों बर्फबारी हुई है. छितकुल में बर्फबारी होने के कारण तापमान शून्य से नीचे चला गया और पीने के पानी जमने लगा है. वही, ठंड के चलते लोगों ने अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है. (Snowfall in country last village Chitkul)

हिमाचल में बर्फबारी: पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, पर्यटकों के खिले चेहरे

हिमाचल की वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है. हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है. जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं, निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है. बर्फबारी की ये तस्वीरें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की है, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला जिले के ऊपरी इलाके नारकंडा में बर्फबारी हुई है. बर्फबारी होने से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है.

हिमाचल में ठंड का जोर: आज भी रहेगा मौसम खराब, देश में ऐसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती और कर्नाटक में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश होगी.गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

शिकारी देवी में बर्फबारी, आज से अगले चार माह तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट

बर्फबारी को देखते हुए मंडी जिले के थुनाग में स्थित प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट 15 नवंबर से बंद कर दिए (Shikari mata temple closed) जाएंगे. इस अवधि में आम नागरिकों के साथ-साथ यहां पर पर्यटकों तथा ट्रेकर्स के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

IIT मंडी का हिताची इंडिया के साथ करार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करेंगे शोध

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने हाल में हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचआईएल) के साथ एक सहयोग करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है. करार के तहत आईआईटी मंडी और हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आपसी सहयोग से शोध किए जाएंगे. यह शोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध एवं विकास विभाग में अभिनव विधियों से किया जाएगा.

पांवटा साहिब में 75 फीसदी मतदान, AAP और आाजाद प्रत्याशी बिगाड़ सकते भाजपा-कांग्रेस का खेल

सिरमौर जिले की पांवटा साहिब विधानसभा सीट पर इस भाजपा-कांग्रेस का खेल आम आदमी पार्टी या आजाद प्रत्याशी बिगाड़ सकते है. हालांकि, तस्वीर 8 दिसंबर को ही साफ होगी कि इस बार पांवटा की चुनावी बिसात पर कौन बाजी मारने में कामयाब रहा. (himachal assembly election 2022)

सराज मतदान करने में दूसरे नंबर पर, सीएम जयराम के बूथ पर महिलाओं ने की वोटिंग ज्यादा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान करने में सराज दूसरे नंबर पर रहा है. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर के बूथ नंबर 44 आहौण में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया. (High polling in Seraj )

शहर नहीं गांव तय करेगा हमीरपुर का विधायक, आधी आबादी ने मतदान में मारी बाजी

हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में शहर नहीं बल्कि गांव की जनता विधायक तय करेगी. मतदान के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार शहर के बजाय गांव में अधिक उत्साह लोगों में चुनावों को लेकर था. पिछले तीन विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड इस बार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में टूट गया है. (Hamirpur Assembly Constituency) ( BJP And Congress Candidate in Hamirpur)

फिर पालकी पर 7 किलोमीटर ढोया गया मरीज, सड़क न होने का खमियाजा भुगत रहे सैंज घाटी के ग्रामीण

कुल्लू जिले के बंजारी की पारली पंचायत (lack of Road in Parli Panchayat of Banjar) में आज भी सड़क सुविधा नही है. अगर यहां कोई बीमार हो जाए, तो उसे पालकी में उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. ऐसा ही दृश्य आज यहां फिर दिखाई दिया. सोमवार शाम के समय सड़क न होने के चलते बुजुर्ग मनीराम के परिजनों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और 7 किलोमीटर पैदल चलकर मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया. उसके बाद मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

पुरानी मंडी में सड़क पर भिड़े 4 युवक, देखें वीडियो

पुरानी मंडी में युवकों की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो (viral video of Youth Fight in Mandi ) रहा है. जानकारी के अनुसार सोमवार शाम के समय पुरानी मंडी में शराब ठेके के सामने चार युवक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए. इस दौरान युवकों में खूब लात घूंसे चले और युवक लहूलुहान हो गए.

