आज 1:30 बजे शपथ लेंगे सुखविंदर सुक्खू और अग्निहोत्री, समारोह के लिए प्रियंका-राहुल भी आएंगे शिमला

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का लिया फैसला. आज दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह शिमला के रिज मैदान पर होगा.

हिमाचल में पहली बार डिप्टी सीएम, मुकेश अग्निहोत्री लेंगे शपथ

हिमाचल विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम की कमान दी गई है. बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम होंगे. (Deputy of CM himachal pradesh) (cm of himachal) (SUKHVINDER SINGH SUKHU CM OF HP)

सुक्खू के CM बनने से हमीरपुर के लोगों में खुशी का माहौल, क्षेत्र में विकास की जगी आस

जिला हमीपुर के नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बार हमीरपुर का विकास जरूर होगा और कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में जो भी गारंटी दी गई है उसे वे जल्द पूरा करेंगे. (Hamirpur people reaction on New Cm of Himachal) (Himachal New CM Sukhvinder Singh Sukhu)

मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में नवाया शीश, अब ज्वालाजी और बगलामुखी के करेंगीं दर्शन

पति मुकेश अग्निहोत्री के उपमुख्यमंत्री बनने पर पत्नी डॉ. सिम्मी अग्निहोत्री शनिवार देर शाम को पैदल यात्रा करते हुए मां चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचीं और आशिर्वाद लिया. बता दें कि उन्होंने पति की जीत के लिए मन्नत मांगते हुए चिंतपूर्णी, ज्वालाजी और मां बगलामुखी तक पैदल यात्रा करने का प्रण किया था. (Mukesh Agnihotri Wife Simmi Agnihotri) (Simmi Agnihotri Reached Maa Chintpurni Temple) (Maa Chintpurni Temple)

अगले हफ्ते लांच होगी मंडी नगर निगम की वेबसाइट, शहरवासियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

नगर निगम मंडी जल्द ही अपनी वेबसाइट लांच करने जा रही है. इसके लिए नगर निगम मंडी ने अपने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नगर निगम के दायरे में रहने वाले लोगों को अब अपने कार्य के लिए बार-बार नगर निगम के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे. घर बैठे एक क्लिक करने पर नगर निगम कार्यालय में अपने कार्य से संबंधित स्टेट्स को जान पाएंगे.

सिरमौर में ड्रिल मशीन के बीच फंसा कामगार का मफलर, दम घुटने से मौत

सिरमौर जिले के ददाहू के साथ सटे कटाह शीतला पंचायत के खैरी चांगन गांव में एक कामगार युवक की गला घुटने से मौत हो गई. कामगार बिजली बोर्ड के ठेकेदार के पास कार्यरत था और ड्रिल मशीन से काम कर रहा था. इसी दौरान गले में पहना मफलर ड्रिल मशीन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई.

लाहौल-स्पीति: 7 दिसम्बर को लापता ट्रैकर सुरेश कुमार का शव मिला

लाहौल-स्पीति में खोज एवं बचाव दल ने लापता ट्रैकर सुरेश कुमार के शव को ढूंढ लिया है. 7 दिसंबर को हिमरी टॉप के लिए बैजनाथ के सुनील (25) के साथ ट्रैकिंग पर निकले सुरेश कुमार के लापता हो गए थे.

IMA POP: हिमाचल के अखिल ने परिवार की परंपरा को बढ़ाया आगे, सेना में बने लेफ्टिनेंट

भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून (Indian Military Academy Dehradun) में आज पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया. इस दौरान देश को 314 सैन्य अधिकारी मिले. इन्हीं में एक हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले अखिल कौशल, जिन्होंने अपने परिवार की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए देश सेवा की राह चुनी. अखिल सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. वहीं. उनकी इस उपलब्धि पर उनके पिता और भाई ने खुशी जाहिर की.

कसौली के लक्ष्य शर्मा भारतीय सेना में बने लेफ्टिनेंट, क्षेत्र में खुशी की लहर

कसौली-गढ़खल पंचायत के लक्ष्य शर्मा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है. बता दें कि लेफ्टिनेंट लक्ष्य शर्मा कसौली-गढ़खल पंचायत के पानवा गांव के रहने वाले हैं. (Lakshya Sharma of Kasauli Garkhal Panchayat) (Lakshya Sharma become lieutenant in Indian Army)

Himachal Weather: प्रदेश में 14 दिसंबर तक मौसम साफ, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा. बीते दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग और पांगी सहित कई चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई. वहीं, आज से 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पुर्वानुमान है. इस दौरान धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी.

