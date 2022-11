हिमाचल में पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार: अविनाश राय खन्ना

भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने हिमाचल में पूर्ण बहुमत से भाजपा के आने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हिमाचल में विकास कार्य तेज गति से हुए हैं. यह विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं. ऐसे में 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो उसमें भाजपा को ही पूर्ण बहुमत मिलेगी. (Avinash Rai Khanna on BJP Mission repeat in HP) (Avinash Rai Khanna on development work in himachal)

Nahan Assembly Seat: नाहन सीट से बिंदल लगाएंगे जीत की हैट्रिक ? या अजय सोलंकी मारेंगे बाजी?

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. नाहन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 81.45 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय सोलंकी और भाजपा से डॉ. राजीव बिंदल चुनावी समर में हैं. (Nahan Assembly Constituency) (Himachal Pradesh elections result 2022)

Nalagarh Assembly Seat: नालागढ़ से BJP से लखविंदर सिंह राणा और कांग्रेस से हरदीप बावा में मुकाबला, दलबदल का दिखेगा असर

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. नालागढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां इस बार 81.40 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा, भाजपा से लखविंदर सिंह राणा और भाजपा से नाराज होकर केएल ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतर चुके हैं. (Nalagarh Assembly Constituency) (himachal assembly election 2022 result)

करसोग में हर बार बदल जाता है विधायक, इस बार नए दावेदारों पर भाजपा-कांग्रेस ने खेला दांव

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान हो चुका है. अब परिणाम का इंतजार है. करसोग की बात की जाए तो यहां पर हमेशा विधायक बदलता रहा है. इस बार कौन बाजी मारेगा यह तस्वीर 8 दिसंबर को साफ होगी. (MLA changes every year in Karsog)

दिल्ली में होने वाली भाजपा की महारैली में शामिल होंगे CM जयराम, दिल्ली MC चुनाव के लिए करेंगे प्रचार

दिल्ली में 20 नवंबर को होने वाली भाजपा की महारैली (BJP mega rally in Delhi) में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे. दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर होने वाली इस महारैली में भाजपा शासित राज्यों के 14 मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसके लिए दिल्ली जाएंगे. बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi Municipal Corporation Election) में पार्टी के लिए प्रचार भी करेगें.

मनाली में मिली दिल्ली से लापता हुई युवती, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले

दिल्ली से लापता हुई युवती को पुलिस ने मनाली में तलाश कर परिजनों के हवाले कर दिया. हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि युवती हिमाचल कैसे पहुंची. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती की गुमशुदगी दिल्ली में परिजनों ने दर्ज कराई थी. (Missing girl from Delhi found in Manali)

कुल्लू में 2 नाबालिग लड़कियां लापता, परिजनों ने पुलिस को दिया ये सुराग

कुल्लू जिले में दो नाबालिग लड़कियों के गायब होने की गुमशुदगी अलग-अलग थानों में दर्ज की गई है. पुलिस को परिजनों ने नाबालिग लड़कियों को लेकर सुराग दिया है. इस दिशा में आगे बढ़कर पुलिस नाबालिग लड़कियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.(Two minor girls missing in Kullu)

पांवटा साहिब में भूस्खलन, नेशनल हाईवे -707 पर आवाजाही ठप

पांवटा साहिब में आज सुबह भूस्खलन हो गया. यह भूस्खलन राष्ट्रीय राजमार्ग 707 कफोटा के पास हुआ, जिससे सड़क के दोनों तरफ आवाजाही बंद हो गई और जाम लग गया. गनीमत यह रही कि भूस्खलन के कारण जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. (Landslide on NH 707 near Kafota) (Landslide in Paonta Sahib) (Landslide in Kafota)

बेटा गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाना भूला, खाई में बोलेरो गिरने से मां की मौत

शिमला के ठियोग में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां बेटे की लापरवाही के कारण मां की जान चली गई. दरअसल मृतक महिला का बेटा गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाना भूल गया, जिसके कारण सड़क किनारे खड़ी गाड़ी ढलान के कारण खाई में गिर गई. जिससे महिला की मौत हो गई. (Bolero fell into a ditch in Theog) (Accident in Theog) (woman died in Accident in Theog)

कुल्लू में 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

कुल्लू पुलिस ने अवैध नशे का कारोबार करने वाले एक सौदागर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की है. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी, ताकि अवैध कारोबार से जुड़ी और कड़ियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके. One arrested with Charas in Kullu) ( charas recovered in Kullu)

हिमाचल में शनिवार को बारिश और बर्फबारी, रविवार से रहेगा मौसम साफ

अगर आप हिमाचल के बाहर रहते हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते है तो शनिवार को आपका यह सपना पूरा हो सकता है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई है. (snowfall in Himachal )

