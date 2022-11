Rampur Assembly Seat: वीरभद्र सिंह का किला रामपुर को भेदने में बीजेपी क्या अबकी बार होगी कामयाब?

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. रामपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 73.25 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल और भाजपा से कौल नेगी चुनावी मैदान में हैं. (Rampur Assembly Seat) (Himachal Pradesh elections result 2022)

कोटगढ़: कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से दो मजदूरों की मौत, 7 बेहोश

कुमारसैन में 9 मजदूरों को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना भारी पड़ (laborers died in kotgarh due to suffocation) गया. दम घुटने से दो मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि अन्य सात मजदूर बेहोश हो गए. उनको सीएचसी कोटगढ़ में भर्ती कराया गया है.

चंबा के साहो में भीषण अग्निकांड, 4 दुकानें और एक स्टोर स्वाहा, करोड़ों का नुकसान

चंबा जनपद के साहो बाजार में भीषण अग्निकांड से चार (Fire incident in chamba) दुकानें, एक स्टोर सामान समेत जल कर राख हो गई हैं. इस अग्निकांड में करोड़ों का नुकसान हुआ है. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने बताया कि पीड़ित नरेश महाजन को शासन ने फौरी राहत के तौर पर 10 हजार रुपये की राशि दी है. ये चारों दुकानें एक ही व्यक्ति की थीं.

ऊना: श्रमिकों के बच्चों ने वंदे भारत ट्रेन पर किया पथराव, रेलवे पुलिस ने दबोचा

ऊना में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों ने रेलवे स्टेशन से आगे फाटक पर बने एक पुल से गुजरती वंदे भारत पर निशाना लगाकर पत्थरबाजी की है. रेलवे पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने के आरोप में कुछ बच्चों को तलब किया गया. वहीं उनके परिजनों को भी मौके पर बुलाकर चेतावनी दी.

श्रद्धा हत्याकांड: मणिकर्ण में दिल्ली पुलिस ने खंगाला गेस्ट हाउस का रिकॉर्ड, श्रद्धा के साथ तोश में रूका था आफताब

श्रद्धा हत्याकांड मामले (Shraddha Murder Case) में दिल्ली पुलिस की टीम शनिवार को कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी पहुंची. इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने तोष गांव में एक गेस्ट हाउस का रिकॉर्ड भी खंगाला. गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड में पता चला कि हत्या का मुख्य आरोपी आफताब और श्रद्धा 6 अप्रैल को तोष गांव पहुंचे थे और गेस्ट हाउस में ठहरे थे. वहीं, गेस्ट हाउस के संचालक के भी दिल्ली पुलिस के बयान दर्ज किए हैं और ऑनलाइन माध्यम से की गई पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है.

सिरमौर दौरे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सुरक्षा इंतजामों का किया निरीक्षण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग (Chief Electoral Officer Manish Garg) इन दिनों सिरमौर प्रवास पर हैं. शनिवार को अपने प्रवास के पहले दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सिरमौर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्थापित स्ट्रांग रूम के सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया जाएगा.

धनोटू में नाबालिग युवती लापता, जांच में जुटी पुलिस

मंडी जिले के पुलिस थाना धनोटू के तहत एक नाबालिग युवती का रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है. युवती धनोटू में अपने परिवार के साथ रहती थी. बताया जा रहा है कि वह बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई. परिजनों ने नाबालिग की हर संभव स्थान पर तलाश की लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला. जिसके बाद युवती की मां ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई. वहीं, पुलिस ने भी शिकायत पर युवती की तलाश शुरू कर दी है. (Minor Girl Missing In Dhanotu)

हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, पर्यटन कारोबारी खुश

हिमाचल प्रदेश में आज से 25 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा. लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -6.0°C डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं, प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक लगातार बढ़ने लगी है. ऐसे में बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. 2022 में 31 अक्टूबर तक करीब 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक हिमाचल में आ चुके हैं. (Weather Forecast of Himachal) (Tourist Places In Himachal)

HIMACHAL WEATHER UPDATE: हिमाचल में पांच दिन तक मौसम साफ रहने के आसार, लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री

हिमाचल प्रदेश में आगामी पांच दिन तक मौसम साफ रहने के आसार हैं. वहीं, प्रदेश के लाहौल स्पीति में सबसे न्यूनतम तापमान -6.0°C डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ऊना का सबसे अधिक 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

