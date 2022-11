धर्मपुर में कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर गाड़ा तंबू , EVM पर रखेंगे नजर

ईवीएम से छेड़छाड़ न हो इसके लिए मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा में कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के पास अपना तंबू गाड़ दिया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में अपना तंबू लगाया है, जिसमें 24 घंटे कांग्रेस कार्यकर्ता पहरा देंगे. (Congress guard 24 hour EVM in Dharampur) (Congress guarding EVM 24 hours in Dharampur) (Dharampur assembly constituency)

बंपर वोटिंग के बाद कौन होगा रिकार्ड मतों से जीत का हीरो, हिमाचल में वीरभद्र सिंह के नाम है अनूठा रिकार्ड

रिकॉर्ड मतदान के लिए चर्चित छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई अनोखे रिकॉर्ड बनाने के लिए भी विख्यात रहा है. वैसे इतिहास की बात की जाए तो हिमाचल की राजनीति के किंग वीरभद्र सिंह के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड है. वे अपने सियासी जीवन में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े और पांच बार रिकॉर्ड मत हासिल कर अपने समर्थकों द्वारा जन-जन के नेता कहे गए. (Virbhadra Singh has a unique record in Himachal)

Barsar assembly seat: बड़सर में मुकाबला त्रिकोणीय, सहानुभूति के साथ ही क्षेत्रवाद का पॉलिटिकल फैक्टर रहेगा अहम

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं. बड़सर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां इस बार 71.17 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल, भाजपा से माया शर्मा और संजीव कुमार निर्दलीय चुनावी समर में कूदे हैं. (Barsar assembly seat) (Himachal Pradesh elections result 2022) (Voting in Barsar assembly Seat)

निर्वाचन आयोग का मिशन 277 सफल! इन मतदान केंद्रों पर बंपर वोटिंग

निर्वाचन आयोग ने इस बार उत्सव (यूनिवर्सल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थ्रू सिस्टमिक अवेयरनेस ऑफ वोटर्स) और मतदाता जागरूकता गतिविधियों (स्वीप) के तहत इन केंद्रों के लिए मिशन 277 अभियान लांच किया था. इसका नतीजा रहा है कि इस बार इन मतदान केंद्रों में 6 प्रतिशत की वृद्धि मतदान में दर्ज की गई है. (Election Commission Mission 277)

Himachal High Court: अदालत में अवैध खनन से जुड़े 116 मामले लंबित, 23 नवंबर को होगी सुनवाई

हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन से जुड़े 116 मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं. इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए अदालत ने विशेष खंडपीठ का गठन किया है. अब हाईकोर्ट के समक्ष अवैध खनन से जुड़े मामलों पर सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है. (Illegal mining pending cases in himachal Highcourt) (llegal mining in Himachal)

सभी सरकारी कर्मियों की बायोमेट्रिक मशीन में सौ फीसदी हाजिरी सुनिश्चित करें मुख्य सचिव: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन के जरिए सौ फीसदी हाजिरी सुनिश्चित करने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों, कारपोरेशन और बोर्ड्स बायोमेट्रिक मशीन से ही सौ फीसदी हाजिरी समय पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए.

शिमला में खाई में गिरी कार, महिला की मौत, 5 साल का बेटा और भाई घायल

शिमला ग्रामीण के धामी में स्थित टिक्कर घाटी का है, जहां बुधवार शाम एक कार (HP11 A 6902) अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार 26 वर्षीय महिला बबीता की मौके पर मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

हिमाचल में आज मौसम रहेगा साफ, देश में ऐसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, दक्षिण केरल और दक्षिण तमिलनाडु में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश होगी. इसके अलावा दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी. हिमाचल में मौसम साफ बना रहेगा. 19 नवंबर से मौसम विभाग ने फिर से बारिश और बर्फबारी की बात कही है. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

शिमला में चरस और अफीम के साथ एक गिरफ्तार, 71 हजार नकद मिला

शिमला जिले में पुलिस ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति को नशे की खेप के साथ पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से चरस और अफीम के अलावा 71 हजार रुपए भी मिले है. ठियोग थाने में मामला दर्ज कर नेपीली मूल के आरोपी से पूछताछ की जा रही है. (One arrested with charas and opium in Shimla)

पांवटा साहिब में सड़क हादसा: कार बैरिकेड से टकराई, एक युवक की मौत

पांवटा साहिब में देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. मृतक युवक शिलाई क्षेत्र के भटनोल गांव का रहने वाला था. (road accident in Paonta Sahib)

