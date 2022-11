चंबा: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है. ऐसे में मतदान से ठीक पहले बुधवार रात को भरमौर और पांगी के उंचाई पर बसे गांवों में 4 से 5 इंच तक बर्फबारी हुई है. जिससे पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गया है. मतदान से ठीक पहले भरमौर में बर्फबारी होने से जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. यहां मतदान करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ठंड के बीच पोलिंग पार्टियों को भी इन मतदान केंद्रों तक पहुंचने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. (Snowfall in Bharmour) (Snowfall in Bharmour before Himachal elections) ( Himachal assembly elections 2022)

आज सुबह खिली धूप- बुधवार की रात हुए हिमपात के बाद आज सुबह से क्षेत्र में धूप खिली हुई है, जो काफी राहत की खबर है. बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल में बुधवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की बात कही थी. मंगलवार से ही मौसम ने समूचे भरमौर-पांगी क्षेत्र में करवट बदल ली थी और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर आरंभ हो गया था. बुधवार सुबह से ही क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कुछ वक्त के लिए हल्की धूप खिलने के बाद बारिश शुरू हो गई, जबकि पहाड़ों पर हिमपात शुरू हो गया. (Snowfall in Bharmour and Pangi)

मतदान कराना बड़ी चुनौती-भरमौर उपमंडल की बात करें तो यहां की ग्राम पंचायत ग्रोंडा, बजोल, दयोल के क्यूर, गुवाड, बनूण, कलाह, क्वारसी, कुगती समेत अन्य जगहों में बर्फबारी हुई है. लिहाजा अब आगामी 1-2 दिनों में मौसम दोबारा बिगड़ सकता है. ऐसे में इन इलाकों में मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाना काफी बड़ी चुनौती होगी. फिलहाल मौजूदा समय में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बर्फबारी वाले पोलिंग स्टेशन तक किस तरह से पोलिंग पार्टियां की आवाजाही हो पाएगी. (Himachal elections 2022)

प्रचार में बर्फ बनी बाधा- पांगी घाटी में प्रचार करने के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सिंह भरमौरी की राह में बर्फ बाधा बन गई. घाटी में बर्फबारी आरंभ होने के चलते उन्हें अपना दौरा बीच में ही रोकना पड़ गया. वह घाटी के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच भी नहीं पाए, हांलाकि उनके पुत्र अमित भरमौरी घाटी का दौरा पहले ही कर चुके हैं. (Snow become problem in himachal election campaign)

