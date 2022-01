पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने (Road Accident in Himachal) का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है. ताजा मामला जिला सिरमौर (Road Accident in sirmour) का है. यहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति (one person die at paonta) की मौत हो गई है.

मिली जानकारी के अनुसार पांवटा-शिलाई राष्ट्रीय राज्य मार्ग 707 पर बड़वांस के पास टिप्पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में टिप्पर सवार एक व्यक्ति की (one person die at paonta) मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मृतक की पहचान रघुबीर सिंह (27वर्ष), पुत्र मदन, निवासी शिल्ला, तहसील कमरऊ के रूप में हुई है. घायल चालक की पहचान पिंकू, पुत्र सुंदर सिंह, निवासी टिम्बी, तहसील शिलाई के तौर पर हुई है. पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर (paonta dsp on road accident) ने मामले की पुष्टि की है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

