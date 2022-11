पांवटा साहिब: जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. मृतक युवक शिलाई क्षेत्र के भटनोल गांव का रहने वाला था. जानकारी मुताबिक पुलिस में दर्ज बयान में केशव चौहान शुभखेड़ा ने कहा कि देर रात जब वह अपने दोस्त नितिन पुंडीर के साथ गाड़ी में बातापुल से पांवटा की तरफ आ रहे थे. एक कार आगे चल रही थी (road accident in Paonta Sahib)



भूपपुर के पास गाड़ी के आगे अचानक गाय आ गई जिस कारण गाड़ी चालक ने गाड़ी को रोड से बाहर की तरफ काट दिया और गाड़ी बैरिकेड से टकरा गई और चालक खिड़की से बाहर गिर गया. हादसे के बाद गाड़ी चालक कमल को पावंटा अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उपचार के लिए देहरादून लेकर जा रहे थे, लेकिन चालक ने रास्ते में दम तोड़ दिया. थाना प्रभारी अशोक चौहान ने मामले की पुष्टि की है. (One died in road accident in Paonta Sahib)

