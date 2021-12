नाहन: डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन (Dr. YS Parmar Medical College) में कोरोना काल में तैनात किए गए आउटसोर्स कर्मियों को वेतन (outsourced employee is not getting salary in nahan) के लाले पड़े हैं. हालात यह है कि एक ओर जहां आउटसोर्स कर्मियों (Nahan Medical College outsourced employee) को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, तो वहीं पिछले 4 महीनों से संबंधित कर्मचारी अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं.

दरअसल आश्वासनों के बावजूद भी जब समय पर वेतन नहीं मिला, तो बुधवार को नाहन में आउटसोर्स कर्मी डीसी सिरमौर से मिले. आउटसोर्स कर्मियों ने इस बारे में डीसी सिरमौर को एक ज्ञापन (outsourced employee memorandum to DC Sirmaur) सौंपते हुए जल्द से जल्द वेतन जारी करवाने की मांग की है, ताकि वह भी अपने परिवारों का पालन पोषण कर सके.

डीसी के पास फरियाद लेकर पहुंचे आउटसोर्स कर्मियों ने बताया कि कोरोना काल में उनकी तैनाती मेडिकल कॉलेज में की गई थी. कोविड काल के दौरान पूरी निष्ठा के साथ कार्य भी किया. मगर उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने घर का खर्चा चलाने में भी दिक्कत आ रही है. कर्मियों ने कहा कि उन्हें कई-कई महीनों के बाद एक महीने का वेतन जारी किया जाता है. मगर अब पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है. दीवाली भी ऐसे ही निकल गए.

आउटसोर्स कर्मियों ने यह भी बताया कि जब इस बारे में मेडिकल कॉलेज (Dr. YS Parmar Medical College) प्रशासन से बात की गई, तो उन्होंने बजट न होने की बात दोहराई. ऐसे में आउटसोर्स कर्मियों ने डीसी सिरमौर से मांग की हैं कि जल्द से जल्द उनके वेतन का भुगतान किया जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह समय पर वेतन दिया जाए.

