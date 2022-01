नाहन: सोलन-सनौरा-छेला मार्ग पर सड़क हादसे (major road accident in sirmour) में एक व्यक्ति की मौत (one person die in rajgarh) हो गई है, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है. मामला दर्जकर पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार सोलन-सनौरा-छेला मार्ग पर एक तीखे मोड़ के पास अनियंत्रित होकर ट्रक 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. स्थानीय निवासी दलीप सिंह ने बताया कि देर रात करीब 11 बजे ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद ट्रक दो हिस्सों में बंट गया.

स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया. 108 नंबर पर फोन करने के बाद भी एंबुलेंस नहीं आई, ऐसे में घायल को प्राइवेट गाड़ी में अस्पताल ले जाना पड़ा. मृतक की पहचान अवतार सिंह(25 वर्ष), निवासी हरदीतपूरा, जिला संगरुर, पंजाब के तौर पर हुई है. घायल शख्स संदीप(22 वर्ष), भवानीगढ़, जिला संगरुर, पंजाब का निवासी है. राजगढ़ उपमंडल के डीएसपी भीष्म ठाकुर (rajgarh dsp on accident) ने घटना की पुष्टि की है.

ये भी पढ़ें: ठियोग में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार...दो लोगों की मौत