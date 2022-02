पांवटा साहिब: रेत बजरी माफियाओं पर वन विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर (illegal mining in paonta)दी है. इसी कड़ी में भूपपुर में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 डंपर (Fine on five dumpers in Paonta)को सीज कर 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. वन विभाग की कार्रवाई से माफियाओं में खलबली मच गई. मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग को सूचना मिली की भूपपुर क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन का कार्य चल रहा.

विभाग ने छापामारी के दौरान उत्तराखंड नंबर के पांच डंपर को सीज कर जुर्माना वसूला गया. पांवटा साहिब के डीएफओ कुनाल अंग्रिश ने बताया की वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कारवाई करते हुए पांच डंपर को सीज कर 175000 रुपए का जुर्माना वसूल किया. उन्होंने बताया की अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

