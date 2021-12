पांवटा साहिब: Panota Police Anti drug campaign: उपमंडल पांवटा साहिब में एक बार फिर पुलिस ने नशे के कारोबार पर शिकंजा (Panota Police Anti drug campaign) कसा है. पांवटा थाना की टीम ने नशे की बड़ी खेप के साथ दो लोगों को (Drug smuggler arrested in Paonta Sahib) पकड़ा है. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशे के काले कारोबार पर कार्रवाई (Anti drug campaign in paonta sahib) की है. सूचना के आधार पर पुलिस ने एनएच 707 पांवटा साहिब शिलाई मार्ग (nh 707 paonta sahib shillai marg) पर जांच के लिए एक कार को रोका. तलाशी के दौरान कार से 63 पॉलीथिन रैपर, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और 150 ग्राम चरस बरामद हुई है. आरोपियों की पहचान संदीप शर्मा(30 वर्ष), जिला सहरसा, बिहार निवासी और उत्तराखंड के जीत सिंह(30 वर्ष) के तौर पर हुई है.

मामले की पुष्टि पांवटा साहिब डीएसपी वीर बहादुर सिंह (paonta sahib dsp veer bahadur singh) ने की है. पांवटा साहिब डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. किसी भी सूरत में नशे के काले कारोबार में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगी. आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी. डीएसपी ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सूचना देने वालाों का नाम गुप्त रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें: पांवटा में 175 नशीले कैप्सूल बरामद, 45 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार