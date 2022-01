पांवटा साहिब: सीएम जयराम ठाकुर रविवार को पांवटा दौरे पर (Jairam visit to Paonta on Sunday)आएंगे. जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर भाजपा ने शनिवार को तैयारियां को अंतिम रूप दिया. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक (Energy Minister Chaudhary took meeting)की. भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुखिया सीएम जयराम रविवार शाम 4 बजे पांवटा साहिब पहुंचेंगे, जिसके बाद भाटिया पैलेस में प्रदेश के मुखिया भाजपा मंडल के साथ बैठक करेंगे और दिशा- निर्देश देंगे.

उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरह से कार्य करना होगा इसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी. सीएम पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करेंगे. सोमवार सुबह उत्तराखंड के विकास नगर में चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे. उन्होंने कहा कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां की गई है.

ये भी पढ़ें : Library in Gahar Gram Panchayat: कुल्लू में पंचायत प्रधान ने स्थापित किया आदर्श पुस्तकालय, बच्चों और युवाओं को मिलेगा ये फायदा