पांवटा साहिब/सिरमौर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर जिले के सतौन में जनसभा के दौरान अपने वाकचातुर्य से जनता को खूब अचंभित किया. हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की घोषणा के बाद अमित शाह पहली बार सिरमौर आए हैं. उन्होंने जनसभा में खुलासा किया कि हाटी समुदाय को ये दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बहुत प्रयास किया. अमित शाह ने जनता से कहा कि आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीछे पड़ने वाले आदमी हैं.

अमित शाह ने कहा कि जयराम ठाकुर दिल्ली आकर 25 बार मेरा दिमाग खा गए कि ये काम करना है, करना है. शाह ने मजाकिया लहजे में कहा कि दिल्ली आने पर जयराम भाई कागज का पुलिंदा लेकर बैठ गोए और कहने लगे कि ये काम करना तो है, लेकिन कठिन है. शाह बोले, मैंने कहा कि जयराम ठाकुर जी ये तो बताओ कि काम क्या है. तो शाह कहने लगे कि जयराम ठाकुर ने मुझे पहाड़ी दिखाई और कहा कि इस तरफ हिमाचल है और उस तरफ दूसरी पहाड़ी है. यहां के लोगों को छह दशक से जनजातीय का दर्जा नहीं मिला और वहां उत्तराखंड में जनजातीय का दर्जा मिल चुका है. अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की दृष्टि पड़ी और अब हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह.

एक बार भाजपा, बार-बार भाजपा- अमित शाह ने सतौन में कहा कि यहां हिमाचल में रिवाज बदलने की बात होती है. राजनीतिक रूप से कभी न कभी कोई रिवाज पहली बार बनता है. इस बार एक नया रिवाज बनेगा. एक बार भाजपा-बार बार भाजपा. पहाड़ के दूसरी तरफ उत्तराखंड है और वहां भी रिवाज बदला है. उत्तराखंड में भी बहुमत वाली भाजपा सरकार फिर से बनी है. यही काम हिमाचल में भी करना है.

अमित शाह ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा मिलने से यहां के अनुसूचित जनजाति के भाइयों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा. रैली में अमित शाह ने न केवल सीएम जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ की, बल्कि राजीव बिंदल को भी अपना मित्र बताया. रैली की भीड़ से उत्साहित अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की चंबा रैली में भी भारी भीड़ थी. मैंने टीवी पर वो सब देखा और आज यहां प्रत्यक्ष महसूस भी किया है.

