पांवटा के बुजुर्ग किसान प्रकाश शर्मा.

पांवटा साहिब: सिरमौर के पांवटा साहिब के दूरदराज अम्बोया क्षेत्र के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने इंटरनेट से एक ऐसा फॉर्मूला सीखा है. जिससे वे सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं. यहीं नहीं इस उम्र में खेती के प्रति उनका प्रेम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बना हुआ है. अम्बोया क्षेत्र के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग प्रकाश शर्मा ने आधुनिक तकनीक से लगभग 80 बीघा बंजर भूमि पर अमरूद का बगीचा और नगदी फसलों से खेत तैयार किए है. (Natural Farming in Paonta) (Prakash Sharma doing Natural Farming in Paonta) (70 years old Prakash Sharma of Paonta)

70 वर्षीय प्रकाश शर्मा लोगों के लिए बने मिसाल- हालांकि अमरूद के बगीचा से अभी फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं. लेकिन खेत में लगाई अन्य नगदी फसलों से वे महीने का अच्छा पैसा कमा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं. आज पांवटा साहिब के 70 वर्षीय प्रकाश शर्मा ऐसे लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो 60 की उम्र पार करते ही सोचते हैं कि अब उन्हें बुढ़ापा आ गया है और वे कुछ भी करने में असमर्थ है.

पांवटा में 70 वर्षीय बुजुर्ग प्रकाश शर्मा कर रहे प्राकृतिक खेती.

साढ़े पांच बीघा भूमि से की थी खेती की शुरुआत- प्रकाश शर्मा उन बेरोजगार युवाओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं और कहते है कि हमें काम नहीं मिल रहा है. प्रकाश शर्मा 70 की उम्र में 80 बीघा बंजर जमीन पर अमरूद और सब्जियों की बंपर खेती कर रहे हैं और साग सब्जी से ही तीस हजार रुपया कमा रहे हैं. प्रकाश शर्मा ने 2019 में इंटरनेट के माध्यम से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और बंजर खेतों में आधुनिक तकनीकी से उन्नत किस्म के अमरूद और नगदी फसल सब्जियों की प्राकृतिक खेती शुरू की. उन्होंने खेती की शुरुआत साढ़े पांच बीघा भूमि से शुरू की थी.

गोबर और नीम के पत्तों का करते हैं खाद में प्रयोग- उम्र के इस पड़ाव में भी प्रकाश रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं और उसके बाद खेती करते हैं. प्रकाश शर्मा के बगीचे और खेती बाड़ी की खास बात यह है कि उन्होंने इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है. अपने खेतों में तैयार जैविक खाद व प्राकृतिक का ही इस्तेमाल अमरूद और साग सब्जी उगाने में कर रहे हैं. प्राकृतिक खेती के तर्ज पर गोबर, नीम के पत्ते और दूसरी सामग्री से ही बनी खाद का प्रयोग कर रहे हैं.

पांवटा साहिब में प्राकृतिक खेती.

महीने की कर रहे 25 से 30 हजार रुपए की कमाई- पौधों को पानी देने के लिए उन्होंने ड्रिप सिस्टम लगाया है. शुरुआत में ही वे महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमाई कर रहे हैं. प्रकाश शर्मा का यह कार्य लगातार जारी है. वह हर युवा किसान को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का सपना देखते हैं और इसकी कोशिश में लगे हैं. प्रकाश शर्मा बताते हैं कि उन्होंने 2019 में अपने गांव अम्बोया (तहसील पांवटा साहिब) में साढ़े पांच बीघा जमीन पर सबसे पहले 650 अमरूद के पौधे रोपे थे. प्रकाश शर्मा चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर जीवन में आगे बढ़े और स्वरोजगार के साथ-साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराएं.

ये भी पढ़ें: खेती के लिए अब मिट्टी की नहीं होगी जरूरत, पानी में उगेंगी सब्जियां, जानें कैसे