नाहन: सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत रोनहाट क्षेत्र में 28 वर्षीय युवती की छत से गिरकर मौत हो गई. युवती का पोस्टमार्टम करवा पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है. जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह करीब 10 बजे रोनहाट में स्टेट कोआपरेटिव बैंक की शाखा के समीप स्थित घर में 28 वर्षीय युवती अपनी बुजुर्ग दादी के साथ घर की साफ सफाई कर रही थी. (28 year old girl died in Sirmaur) (28 year old girl died in Ronhat area)

इसी दौरान छत पर सफाई करते हुए युवती ने अपनी दादी को बताया कि उसे चक्कर आ रहा है. जब बुजुर्ग दादी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उससे पहले ही युवती अचानक से करीब 70 फीट नीचे गिर गई. युवती का छोटा भाई और पड़ोसी उसे उठाकर उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया गया.

मृतक युवती. (फाइल फोटो).

मृतक युवती की पहचान मनीषा पुत्र मान सिंह निवासी गांव बोंच, उपतहसील रोनहाट के रूप में हुई है. वहीं, शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने युवती की मौत पर शोक प्रकट करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की. घटना के बाद वीरवार को रोनहाट बाजार की दुकानें शोक स्वरूप पूरे दिन बंद रही.

दूसरी तरफ पुलिस चौकी रोनहाट के प्रभारी अनिल भारद्वाज ने बताया कि शिलाई अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से तहसीलदार दलीप सिंह वर्मा ने मृतक के परिजनों को 10 हजार रुपये की फौरी राहत जारी की.

