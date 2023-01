रिज मैदान पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग.

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है. जिला परिषद के सदस्यों ने प्रदेश सरकार से अब जल्द इस प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित करने की मांग उठाई है. बुधवार को जिला परिषद की बैठक में बाकायदा इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा गया और 6 माह के भीतर रिज मैदान पर प्रतिमा लगाने की मांग की सरकार से की गई. (Demand for install Virbhadra Singh statue on Ridge)

जिला परिषद सदस्य प्रकाश ब्रूनी, मोनिता चौहान, रीना कुमारी और राजेश कंवर ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को रिज मैदान पर लगाने की मांग की. उनका कहना है कि डॉ. वाईएस परमार को हिमाचल का निर्माता कहा जाता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता माने जाते हैं और उनके द्वारा प्रदेश के हर कोने का विकास करवाया गया है. ऐसे में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है. उनकी प्रतिमा रिज पर लगे इसके लिए कई बार बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन पूर्व सरकार ने प्रतिमा नहीं लगाई. (Zilla Parishad meeting in Shimla)

अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई है. ऐसे में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग उठी है. इसके लिए बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा है. हालांकि भाषा संस्कृति विभाग द्वारा स्वर्गीय वीरभद्र की प्रतिमा लगाने को लेकर कसरत शुरू की गई है और जिला प्रशासन को इसको लेकर पत्र भी लिखा गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है. बता दें कि रिज पर कई नेताओं की प्रतिमाएं लगाई गई हैं. (Virbhadra Singh statue on Ridge Shimla) (Zilla Parishad Members Demand for Virbhadra statue) (Virbhadra Singh statue on Ridge)

