रामपुर: पुलिस थाना निरमंड के अंतर्गत एक अविवाहिता महिला की पानी के नलके से बिजली का करंट लग जाने के कारण मौत का मामला सामने आया है. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी आनी रविंदर नेगी ने बताया कि मृतक महिला का नाम हीरा देवी है. 34 वर्षीय हीरा देवी चायल पंचायत के ठारला गांव की रहने वाली थी. (Current In Tap in Rampur) (Woman Dies Due To Current In Tap)

उन्होंने बताया कि हीरा देवी जब सुबह करीब साढ़े 11 बजे अपने मकान के आंगन में लगे पानी के नल में हाथ धोने गई तो उसमें करंट था और जैसे ही महिला ने नल खोला तो एकदम करंट लगा और वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ी. जिसे उसके भाई निक्का राम ने उठाकर घर के अंदर लाया. लेकिन महिला का मौत हो चुकी थी. इसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना निरमंड पुलिस थाना को दी.

डीएसपी आनी रविंदर नेगी ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बिजली के ट्रांसफार्मर की अर्थ वायर में करंट आने के कारण नल में करंट आ गया था और जैसे ही हीरा देवी ने हाथ धोने को नल खोला तो करंट लग जाने से उसकी मौत हो गई. डीएसपी रविंदर नेगी ने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुट गई है. जबकि महिला का सिविल अस्पताल निरमंड में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.

ये भी पढ़ें: Fire Incident In Hamirpur: हमीरपुर में स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान