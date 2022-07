शिमला: देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई (Weather Update) है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. हालांकि इस बार मानसून पिछले साल के मुकाबले देरी से आया है. मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिन तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ हिस्सों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, लक्षद्वीप, झारखंड के कुछ हिस्सों, पूर्वी बिहार, दक्षिण गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों पर बारिश की संभावना जताई है.

वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 6 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. 3, 5 और 7 जुलाई के लिए मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) गया है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि (Weather forecast of himachal Pradesh) इस बार जुलाई से सितंबर तक मानसून सक्रिय रहेगा.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 23°C 16°C सोलन 26°C 29°C हमीरपुर 29°C 21°C मंडी 29°C 21°C बिलासपुर 30°C 21°C ऊना 34°C 22°C कांगड़ा 26°C 19°C सिरमौर 29°C 21°C कुल्लू 28°C 19°C चंबा 30°C 21°C किन्नौर 25°C 15°C लाहौल-स्पीति 21°C 5°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान (weather forecast of himachal) की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति में 05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना जिले में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा बिलासपुर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.