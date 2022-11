शिमला: प्रदेश में आज प्रदेश की सभी 68 सीटों पर मतदान है. जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे. हिमाचल में 5592828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे. हिमाचल में कुल मतदाताओं में 2854945 पुरुष, 2737845 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. जिसमें 18-19 वर्ष की आयु के 193106 युवा नई सरकार को चुनेंगे. वहीं, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 121409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जबकि 56501 दिव्यांग मतदाता हैं. ये मतदाता अबकी बार 412 प्रत्याशियों को चुनेंगे. इन प्रत्याशियों में 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं. (Himachal Assembly Election 2022) (Voters in Himachal) (Report of Himachal Vidhansabha Elections from 1977 to 2017).

चुनाव आयोग की तरफ से हिमाचल प्रदेश में सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर एक सही प्रतिनिधि को चुन सकें. आईए नजर डालते हैं पिछले दस विधानसभा चुनाव यानी 1977 से 2017 तक के हिमाचल विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट पर. जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे किस चुनावी साल में कितने प्रत्याशियों की क्या संख्या रही, कितने मतदान केंद्र बनाए गए, मतदाताओं की संख्या, कितने वोट डले और मतदान प्रतिशत क्या रहा.

1977 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 1977 में कुल 1997405 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 1169894 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें, तो 1977 में 58.57 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 330 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 3380 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

1982 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- प्रदेश में 1982 में कुल 2211524 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 1571574 लोगों ने वोट किया था. 71.06 प्रतिशत मतदान रहा था. उस समय 441 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और प्रदेश में 4103 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

1985 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 1985 में कुल 2356932 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें 1658426 लोगों ने वोट किया था. 70.36 मतदान प्रतिशत रहा था. उस समय 294 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 4131 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

1990 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 1990 में कुल 3058394 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 2071881 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें तो 1990 में 67.74 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 454 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 4680 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

1993 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 1993 में कुल 3267725 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 2343543 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें तो 1993 में 71.72 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 416 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 4681 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

1998 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 1998 में कुल 3628864 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 2584788 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें तो 1998 में 71.23 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 369 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 6230 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

2003 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 2003 में कुल 4101093 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 3055710 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2003 में 74.51 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 408 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 6232 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

2007 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 2007 में कुल 4604443 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 3297252 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2007 में 71.61 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 336 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 6244 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

2012 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 2012 में कुल 4608359 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 3387390 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2012 में 73.51 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 459 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 7253 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

2017 में विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट- हिमाचल प्रदेश में 2017 में कुल 5025941 मतदाताओं की संख्या थी. जिसमें से 3798176 लोगों ने वोट किया था. मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2017 में 75.57 प्रतिशत मतदान हुआ था. उस समय 338 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रदेश में 7525 मतदान केंद्र बनाए गए थे.

2017 में हुआ सबसे अधिक मतदान- बता दें कि पिछले 10 विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक 75.57 मतदान प्रतिशत 2017 के विधानसभा चुनाव में रहा. जिसमें कुल 5025941 मतदाताओं की संख्या में 3798176 लोगों ने वोटिंग की. वहीं, सबसे कम 58.57 मतदान प्रतिशत 1977 में रहा. जिसमें 1997405 मतदाताओं की संख्या थी और 1169894 लोगों ने वोट किया था. (Himachal Assembly Election 2022) (Voters in Himachal) (Report of Himachal Vidhansabha Elections from 1977 to 2017).