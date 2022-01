शिमला: शिमला से जम्मू-कटड़ा के लिए वोल्वो बस सेवा (Volvo bus service from Shimla to Jammu) शुरू हो गई है. परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को आईएसबीटी शिमला से बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह (Bikram Singh on shimla Jammu bus service) बस सेवा जम्मू कटड़ा जाने वालों सहित मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी. शिमला से लोग शाम को बस में बैठकर सुबह कटड़ा आसानी से पहुंच सकेंगे. वहीं, कटड़ा से शाम को बस में बैठ कर अगले दिन शिमला वापि पहुंच सकेंगे.

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे पहले शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए भी वोल्वो बस सेवा शुरू की थी. जिससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है. उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों बस सेवाएं सफल होती हैं तो जल्द ही शिमला से जयपुर के लिए भी वोल्वो बस सेवा शुरू की जाएगी ताकि (Volvo Bus Service Shimla to Jaipur) शिमला से लोग जयपुर घुमने जा सकें. वहीं, राजस्थान व अन्य राज्यों के लोग भी सीधी बस सेवा में शिमला आ सकेंगे, इससे पर्यटन को भी बढ़वा मिलेगा.

बस सेवा के पहले दिन शिमला से जम्मू कटड़ा तक (Volvo bus service from Shimla to Jammu) 18 सवारियों ने सफर किया. इस मौके पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने सवारियों को गुलाब का फूल देकर यात्रा की शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर एचआरटीसी एमडी संदीप कुमार, ईडी भूपेंद्र अत्री, आरएम देवासेन नेगी, डीडीएम पवन कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला दिले राम धीमान, जीएम संदीप धीमान, डीएम पवन महाजन, डीएम शिमला दलजीत सिंह सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे.







बता दें कि शिमला से कटड़ा के लिए यह (Shimla to Jammu bus timing) बस सर्विस शाम 5:30 बजे आईएसबीटी शिमला से रवाना होगी और सुबह 5:30 बजे कटड़ा पहुंचेगी. इसी तरह कटड़ा से शाम 5:30 बजे चलेगी और सुबह 5:30 बजे शिमला पहुंचेगी. निगम से मिली जानकारी के अनुसार बस में वह सभी सेवाएं दी जाएंगी जो एक वोल्वो बस में मिलती है. वहीं, इसकी एडवांस बुकिंग भी करवाई जा सकेगी. 25 फीसदी डिस्काउंट के साथ शिमला से कटड़ा का किराया 1638 रुपये बनेगा जबकि 35 फीसदी के साथ किराया 1475 रुपये लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Una Police Recruitment: हिमाचल प्रदेश के ऊना में चल रही पुलिस भर्ती 2 दिन के लिए स्थगित, जानें वजह