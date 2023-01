शिमला: शहर के जोनल अस्पताल डीडीयू में अब न्यूरोलॉजी व कार्डियोलॉजी के अलावा सभी ऑपरेशन किए जा सकेंगे. अस्पताल प्रशासन यहां अब दो नए ऑपरेशन थियेटर खोलने जा रहा है. शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन करवाया जाएगा. इससे पहले डीडीयू में आई सहित दो नॉर्मल ऑपरेशन थियेटर हैं, लेकिन अब मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है. (Two new operation in DDU)

ऐसे में अब ऑपरेशन थियेटर की संखया भी बढ़ाई जा रही है. मरीजों का सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि उन्हें अब आईजीएमसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पहले मरीजों को डीडीयू से आईजीएमसी भेजा जाता था. ऐसे में मरीजों को परेशानियां भी होती थी. डीडीयू में भी 1000 से 1500 के बीच रोजाना की ओपीडी रहती है. अगर सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो डीडीयू में ओपीडी बढ़ेगी और आईजीएमसी में ओपीडी में कमी आएगी.

बता दें कि आईजीएमसी में इन दिनों 3 हजार से 3500 के बीच ओपीडी रहती हैं. ऐसे में डॉक्टर पर भी ज्यादा भार रहता है. ऐसा नहीं है की डीडीयू में स्पेशलिस्ट नहीं है यहां पर भी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं. बस कमी थी तो ऑपरेशन थियेटर की जो अब जल्द ही पूरी होने वाली है. शिमला में तीन सरकारी अस्पताल हैं. इनमें एक केएनएच दूसरा आईजीएमसी व तीसरा डीडीयू है. इनमें एक ही अस्पताल डीडीयू बचा था जहां पर सुविधा नहीं थी. अब इस अस्पताल में भी सरकार सुविधा प्रदान कर रही है.

डीडीयू अस्पताल में गायनी की ओपीडी भी चलती है और यहां पर महिलाओं की डिलीवरी भी करवाई जाती है. डीडीयू अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक लोकिंद्र शर्मा ने बताया कि डीडीयू अस्पताल में वैसे तो पहले से ही मरीजों को बेहतरीन सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन अब मरीजों की सुविधा को ओर ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए दो नए ऑपरेशन थियेटर खोले जा रहे हैं. शीघ्र ही ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा जाएगा. मरीजों को डीडीयू में सुविधा देने को लेकर कड़े प्रयास किए जा रहे हैं. (Two new operation theaters will open in DDU) (Operation theaters in DDU) (DDU Hospital shimla)

