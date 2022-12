शिमला: कोरोना के नए वैरिएंट BF.7 ने दुनियाभर में सरकारों की चिंता बढ़ा दी है. भारत सरकार भी इस वैरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है. इस नए वैरिएंट को लेकर भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों को खास निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य विभाग को जरूरी निर्देश दिए हैं. जिसे लेकर स्वास्थय विभाग भी कोरोना के नए वैरिएंट से लड़ने के लिए तैयार है. (Corona Alert in Himachal) (Corona cases in Himachal)

हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉ. रमेश ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है और कोरोना से निपटने के लिए उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि विभाग के पास पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था है. साथ ही लोगों से भी बार-बार कोरोना से बचाव के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की जा रही है.

डॉ. रमेश ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर से पहले खुद को तैयार रखें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक दूसरे से छह गज की दूरी रखें. उन्हाेंने कहा कि मास्क पहनना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं. जिससे कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. डॉ. रमेश ने बताया कि सरकार के साथ हुई बैठक में भी सभी लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है.

4 दिन में 3201 की जांच, 7 निकले पॉजिटिव- बीते 4 दिन यानी रविवार से बुधवार तक कुल 3201 लोगों की कोरोना जांच की गई. इनमें से 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. यानी 4 दिन का औसत पॉजिटिविटी रेट 0.21% है. बीते 24 घंटे में केवल सिरमौर जिले में ही एक कोरोना मरीज मिला है. अन्य 11 जिलों में एक भी नया कोरोना मरीज नहीं मिला, जबकि 6 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए. इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस 23 रह गए हैं.

जिला शिमला में 6 कोरोना संक्रमित मरीज- शिमला जिले में सबसे ज्यादा 6 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जबकि कांगड़ा में 4, मंडी और सोलन में 3-3 मरीज हैं. कुल्लू व सिरमौर में 2-2, बिलासपुर व हमीरपुर में 1-1 एक्टिव मरीज हैं. चंबा, लाहौल स्पीति और ऊना जिले में फिलहाल कोई भी कोरोना मरीज अभी नहीं है. बेशक प्रदेश में कोरोना का ग्राफ नीचे गिर रहा है. लेकिन, प्रदेशवासियों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं. (Corona Wave in Himachal) (Corona new variant BF7) (6 corona Cases in Shimla) (Total Active Corona cases in Himachal)

ये भी पढ़ें: कोरोना के नए वैरिएंट BF.7 से निपटने के लिए कांगड़ा तैयार- CMO गुरदर्शन गुप्ता