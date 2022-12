आज सीएम सुखविंदर सिंह सचिवालय में लेंगे बैठक, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री भी रहेंगे मौजूद

आज सीएम सुखविंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सचिवालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे. उसके बाद अफसरों की बैठक लेंगे. वहीं, सीएम आज कई महत्वपूर्ण ले सकते हैं. (CM Sukhwinder will go to secretariat today)

पिता कारगिल युद्ध में हो गए थे शहीद, बेटे ने लेफ्टिनेंट बनकर बढ़ाया क्षेत्र का मान

हिमाचल में मंडी के जोगिंदरनगर मंडल के रोहित ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. बता दें कि लेफ्टिनेंट रोहित ठाकुर के पिता नंद लाल कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. जिसके बाद रोहित ठाकुर में भी भारतीय सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ और वर्ष 2013 में वे सेना में भर्ती हुए. (Rohit Thakur of mandi become lieutenant in Army) (Lieutenant Rohit Thakur of Jogindernagar)

हिमाचल में रहेगा मौसम साफ, देश में ऐसा रहेगा weather

अगले 24 घंटों के दौरान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तट पर 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है. लक्षद्वीप और कर्नाटक में मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात करें तो यहां अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा.(WEATHER UPDATE OF HIMACHAL PRADESH)

PM मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी बधाई, बोले: केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग मिलेगा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट करके बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, 'हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई. मैं हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता हूं. (pm modi congratulated sukhvinder singh sukhu)

CM सुक्खू ने छात्र जीवन में अखबार बेचकर और PCO चलाकर की पढ़ाई, अब प्रदेश की कमान

10 साल के बाद एक बार फिर से हमीरपुर जिले को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है. हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. एनएसयूआई के दौर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोस्त रहे अशोक कवि बताते हैं कि मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र जीवन में कभी अखबार तो कभी दूध बेचकर जेब खर्च निकाला करते थे. (CM Sukhvinder Singh Sukhu)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले: पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे. (cm sukhvinder singh sukhu on old pension scheme)

सुखविंदर सिंह सुक्खू : CR से CM बनने तक का सफर, अब होगी पहाड़ सी चुनौती

सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के 7वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. सुक्खू को हिमाचल के राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. सुक्खू ने CR से CM बनने तक का लंबा सफर तय किया है.

मुकेश अग्निहोत्री बने हिमाचल के पहले डिप्टी CM, पत्रकारिता से राजनीति में आने का ऐसा रहा सफर

हिमाचल को नए मुख्यमंत्री के साथ-साथ पहली बार उप मुख्यमंत्री भी मिल गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की.

Himachal Pradesh: शपथ ग्रहण से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया मां का आशीर्वाद

हिमाचल प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने से पहले मां संसारो देई का आशीष लिया. मुख्यमंत्री सुक्खू मां के चरणों में नतमस्तक हुए. मां ने भी खुश होकर उन्हें गले लगाया और आशीष दिया.

