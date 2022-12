IGMC में सरबजीत सिंह बॉबी के लंगर में बिजली-पानी का कनेक्शन होगा बहाल, सीएम सुक्खू ने दिए आदेश

जयराम सरकार के कार्यकाल में IGMC में लंगर विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी. आईजीएमसी में लंगर चलाने वाले सरबजीत सिंह बॉबी पर अस्पताल प्रशासन ने आरोप लगाए थे कि इस लंगर के लिए गैर कानूनी तौर पर बिजली और पानी का कनेक्शन लिया गया है. लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी प्रशासन को तत्काल लंगर का बिजली और पानी बहाल करने के आदेश दिए. (Sarbjeet Singh Bobby langar in IGMC)

हिमाचल में 2 आईएएस हुए कम, केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे रजनीश और सुभाशीष पांडा

हिमाचल कैडर के दो वरिष्ठ IAS सेंटर डेपुटेशन पर दिल्ली जाएंगे. केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सोमवार को 1997 बैच के IAS रजनीश और सुभाशीष पांडा की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं. (IAS Subhashish Panda will go on deputation)

HPSSC ने लिखित परीक्षाएं व मूल्यांकन प्रक्रिया को किया स्थगित, 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

HPSSC ने भविष्य में ली जाने वाली लिखित परीक्षाएं व मूल्यांकन प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है. चयन आयोग के सस्पेंड होने से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य भी अधर में लटक गया है. क्या इन पोस्ट कोड की भर्ती भविष्य में हो पाएगी या फिर प्रदेश सरकार नए सिरे से इसके लिए आवेदन मांगेगा ? इसका इंतजार युवाओं को है. (HPSSC Hamirpur postponed written examinations)

भाजपा MLA बिक्रम सिंह ठाकुर बोले: विवादित नारों की मैं घोर निंदा करता हूं

हिमाचल के कांगड़ा स्थित जसवां-परागपुर से BJP विधायक बिक्रम ठाकुर ने अपनी जन आक्रोश रैली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी पर लगाए विवादित नारे से किनारा कर लिया है. बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जनता में 2 SDM ऑफिस बंद करने को लेकर काफी आक्रोश था. जिसमें यह बताया जा रहा है महिलाओं को लेकर गलत नारा लगाया गया. इसलिए अगर किसी ने आपत्तिजनक नारा लगाया है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं.

एडीसी हमीरपुर को लगाया ओएसडी चयन आयोग, आयोग फंक्शनिंग संस्पेशन के बाद अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मा

हिमाचल के हमीरपुर स्थित पेपर लीक मामले में विवादों से घिरे हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की चयन प्रक्रिया से जुड़े तमाम काम फिलहाल सरकार ने बंद कर दिए हैं. अब आयोग का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) का जिम्मा हमीरपुर के ADC जितेंद्र सांजटा को सौंपा गया है. (Himachal Staff Selection Commission) (HPSCC Paper Leak Case)

Himachal Weather Update: 29 दिसंबर से फिर कड़े तेवर दिखाएगा मौसम, ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत

हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है और 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा. इस दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है. वहीं, इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है. (Himachal Weather Update)

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सारे कार्यों पर रोक, SIT गठित

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के फंक्शनिंग (सभी कामों पर रोक) को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है. फिलहाल सरकार ने आयोग के सारे कार्य निलंबित कर दिए हैं और आयोग के चेयरमैन और सदस्य फिलहाल कोई कार्य नहीं करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Year Ender 2022: हिमाचल को इस साल केंद्र सरकार से मिले ये 10 तोहफे, AIIMS से लेकर Bulk Drug Park की सौगात

साल 2022 में केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं. ऐसे में उन्होंने प्रदेश को कई तोहफे दिए. (Himachal Year Ender 2022) केंद्र ने 2022 में हिमाचल को क्या दिया जानें...

गैरकानूनी तरीके से मजदूरों को निकाले जाने पर नगर परिषद रामपुर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

नगर परिषद कमेटी ठेका मजदूर यूनियन संबंधित सीटू रामपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज नगर परिषद रामपुर के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ठेकेदारों और नगर परिषद प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. धरना प्रदर्शन नगर परिषद में कार्य कर रहे मजदूरों को गैरकानूनी तरीके से बाहर निकाले जाने पर किया गया. (CITU Protest in Rampur)

किन्नौर में शून्य तापमान के बीच मनाया गया लोसर उत्सव, पारंपरिक वेशभूषा में किया नृत्य

किन्नौर में इन दिनों जिला वासियों द्वारा लोसर उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. लोसर उत्सव में जिलावासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर स्थानीय देवी-देवताओं के समक्ष नृत्य कर उन्हें खुश करते हैं और वर्षभर के लिए सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. (Losar fair in Kinnaur)