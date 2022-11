कांग्रेस कल जारी करेगी घोषण पत्र, अन्य वर्गों को रिझाने का होगा प्रयास

विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी (Himachal Congress manifesto) करेगी. कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा. बता दें कि कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दे चुकी है. ऐसे में कांग्रेस घोषणा पत्र के जरिए अन्य वर्गों को रिझाने का प्रयास कर सकती है. पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में दांव पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा की प्रतिष्ठा, अनुराग और जयराम के सामने खुद को साबित करने की चुनौती

हिमाचल में बीजेपी इस बार सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है. जो कि पिछले करीब 37 साल से हिमाचल में नहीं हुआ है. ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है लेकिन सबसे ज्यादा पीएम मोदी और जेपी नड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर होगी. आखिर क्यों, जानने के लिए पढ़ें (Himachal Election 2022) (PM Modi in Himachal Election) (Reputation of PM Modi at stake in Himachal Poll).

बिन दूल्हे की बारात है कांग्रेस, एक भी नेता CM का उम्मीदवार बनाने के लायक नहीं: अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रसे पार्टी पर जमकर निशाना साधा (Anurag Thakur on Himachal Congress) है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में बिन दूल्हे की बारात है. यहां पर कांग्रेस के पास एक भी काबिल व्यक्ति नहीं है, जिसे CM का उम्मीदवार बनाया जा सके. यदि कांग्रेस के पास ऐसा कोई व्यक्ति होता तो उसकी घोषणा अब हो गई होती. उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस एक व्यक्ति के नाम की घोषणा करके तो दिखाए.

हिमाचल के 86 उम्मीदवारों के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, बीजेपी कैंडिडेट बलबीर वर्मा सबसे धनी

हिमाचल विधानसभा (himachal pradesh election 2022) के लिए चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों में 55 फीसदी करोड़पति हैं. कुल 412 प्रत्याशियों में से 226 यानी 55 फीसदी करोड़पति हैं.एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2017 में 337 में से 158 प्रत्याशी करोड़पति थे. अब उनकी संख्या बढ़ गई है. पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में प्रचार से पहले राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास प्रमुख से मिलेंगे PM मोदी, जानिये इस मुलाकात के मायने

5 नवंबर को पीएम मोदी हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन उससे पहले पीएम पंजाब में राधा स्वामी सत्संग ब्यास जाएंगे. जहां वो डेरा प्रमुख से मुलाकात करेंगे. हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, इस बीच पीएम मोदी की इस मुलाकात के सियासी मायने निकलने लाजमी हैं. आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं और क्या है राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

बलात्कारियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है BJP, तभी पेरोल पर बाहर है राम रहीम: सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा (Supriya Shrinate on BJP) है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुद्दों पर राजनीति नहीं करती हैं, बल्कि चुनाव जीतने के लिए बलात्कारियों का सहारा लेती हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा में पेरोल पर आए बलात्कारी बाबा राम रहीम से हिमाचल के मंत्री चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहें हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग क्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे को सफल करेंगे, जो बलात्कारियों का आशीर्वाद लेते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

आखिर हिमाचल क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी, जवाब दे कांग्रेस: नलिन कोहली

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमचाल में रैलियां करेंगे. ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने सोलन में प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी हिमाचल क्यों नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए. (PM Modi rally in Himachal)

मुख्यमंत्री बनने का हल्ला डालकर अपने मन को दिलासा दे रहे हैं स्थानीय कांग्रेसी विधायक: CM जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा (CM Jairam thakur on sukhwinder singh sukhu) है. उन्होंने कहा कि नादौन विधानसभा क्षेत्र का एक नेता अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर चुका है. लेकिन, ऐसे लोगों के पास यही एक मात्र बहाना है कि अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दो तभी यहां से सीट निकलेगी. सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास यही एक जुगाड़ है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं. पढे़ं पूरी खबर...

BJP की सरकार बनने के बाद मैं दोबारा झंडूता आऊंगा, बाघछाल पुल का करूगां शुभारंभ: नितिन गडकरी

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं. इसी कड़ी में झंडूता में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिलासपुर के झंडूता विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जीत राम कटवाल के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों के बारे में (Nitin Gadkari rally in Jhandutta) बताया. इस दौरान उन्होंने कहा कि BJP की सरकार बनने के बाद मैं दोबारा झंडूता आऊंगा और यहां बाघछाल व अन्य पुलों का शुभारंभ करूगां. पढ़ें पूरी खबर...

घुमारवीं में विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा- हिमाचल में कांग्रेस को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लोकर 12 नवंबर को मतदान होने हैं. चुनाव से पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगातार रैली कर रहे हैं. वहीं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में चुनावी सभा किया. बिलासपुर के घुमारवीं में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल में कांग्रेस को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा. (Yogi Adityanath Rally in Himachal) (Yogi rally in Ghumarwin) (Himachal Assembly Election 2022).